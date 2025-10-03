Gangorra no tempo: máxima em SP deve bater os 33ºC, mas já tem data certa para cair novamente

A cidade de São Paulo deve registrar uma elevação gradual de temperaturas nos próximos dias, até atingir máxima acima de 30ºC entre domingo, 5, e segunda-feira, 6. A partir de terça-feira, 7, porém, os termômetros caem e a máxima fica na casa dos 20ºC.

No decorrer desta sexta-feira, 3, o sol aparece entre nuvens e favorece a gradativa elevação das temperaturas. Há possibilidade de chuvas isoladas.

No sábado, 6, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, o dia segue com sol entre nuvens e temperaturas em elevação.

"Entre o fim da tarde e o decorrer da noite a chegada da brisa marítima aumenta a nebulosidade e favorece a ocorrência de chuvas isoladas e chuviscos", afirma o CGE.

No domingo, 5, o sol volta a predominar e favorece a elevação das temperaturas ao longo do dia. Conforme a Meteoblue, há possibilidade de chuva e a máxima deve chegar aos 30ºC.

Na segunda-feira, 6, o dia será ainda mais quente, com a temperatura atingindo 33ºC. Entre terça-feira, 7, e sexta-feira, 10, as temperaturas caem e ficam na casa dos 20ºC.