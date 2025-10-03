Topo

Notícias

Fechamento do mercado financeiro

São Paulo

03/10/2025 18h35

A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: +0,17%

Pontos: 144.200,65

Máxima de +0,4% : 144.518 pontos

Mínima de -0,19% : 143.676 pontos

Volume: R$ 16,29 bilhões

Variação em 2025: 19,88%

Variação no mês: -1,39%

Dow Jones: +0,51%

Pontos: 46.758,28

Nasdaq: -0,28%

Pontos: 22.780,51

Ibovespa Futuro: +0,03%

Pontos: 144.750

Máxima (pontos): 145.160

Mínima (pontos): 144.205

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 38,21

Variação: +0,74%

Petrobras PN

Preço: R$ 31,00

Variação: -0,26%

Bradesco PN

Preço: R$ 17,10

Variação: +0,06%

Ambev ON

Preço: R$ 11,87

Variação: -0,5%

Petrobras ON

Preço: R$ 33,07

Variação: -0,75%

Vale ON

Preço: R$ 58,59

Variação: -0,19%

BRF SA ON

Preço: R$ 17,95

(22/9/2025)

Vale ON

Preço: R$ 58,59

Variação: -0,19%

Itausa PN

Preço: R$ 11,22

Variação: +0,54%

Global 40

Cotação: 737,787 centavos de dólar

Variação: estável

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,3356

Venda: R$ 5,3366

Variação: -0,05%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,50

Venda: R$ 5,60

Variação: estável

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,3492

Venda: R$ 5,3498

Variação: +0,09%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,4800

Venda: R$ 5,5660

Variação: +0,18%

- Dólar Futuro (novembro)

Cotação: R$ 5,3780

Variação: -0,05%

- Euro

Compra: US$ 1,1741 (às 18h34)

Venda: US$ 1,1743 (às 18h34)

Variação: +0,21%

- Euro comercial

Compra: R$ 6,2650

Venda: R$ 6,2660

Variação: +0,14%

- Euro turismo

Compra: R$ 6,4300

Venda: R$ 6,5160

Variação: -0,09%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,90% ao ano.

- Capital de giro, 6,76% ao ano.

- Hot money, ,63% ao mês.

- CDI, 14,90% ao ano.

- Over a 14,90%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 3.908,90 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: +1,05%

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Sorocaba decreta situação de emergência e autoriza invasão a locais com suspeita de metanol

Petróleo sobe com recuperação técnica antes de reunião da Opep+

Trump diz que Hamas está pronto para a paz após resposta do grupo a plano

Tesouro dos EUA considera criar moeda com rosto de Trump

Trump diz que Israel precisa parar de bombardear Gaza imediatamente

Trump diz que acredita que Hamas está pronto para 'uma paz duradoura'

Caso Ruy Ferraz: Subsecretário pede exoneração após ser alvo da polícia

Cerveja tem metanol? Entenda quais os riscos de contaminação nas bebidas

Trump diz a Israel que pare 'imediatamente' bombardeios sobre Gaza

Peritos conseguem emenda na PEC para tentar incluir Polícia Científica na Constituição

Savinho renova com Manchester City até 2031