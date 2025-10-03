Hospital Vila Nova Star não registrou 20 casos de intoxicação por metanol

É falso que o Hospital Vila Nova Star, localizado em São Paulo, tenha atendido cerca de vinte pessoas intoxicadas por metanol após consumirem bebidas alcoólicas adulteradas, ao contrário do que afirmam publicações compartilhadas nas redes sociais.

O hospital negou a informação e afirmou que não registrou qualquer caso de pacientes com suspeita ou confirmação de intoxicação pela substância.

O que está circulando

Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, negou ter recebido pacientes com intoxicação por metanol Imagem: Arte/UOL sobre Reprodução/Facebook

Publicação contém um texto citando que uma pessoa conhecida (há versões com "colega" e "sobrinho") que trabalharia no Hospital Vila Nova Star "acabou de informar que já registraram perto de 20 casos de pessoas intoxicadas por metanol, devido a lotes de bebidas destiladas falsificada, sendo servidas em bares de renome nas regiões dos Jardins e do bairro do Ipiranga". Estes supostos pacientes teriam dado entrada no local com "insuficiência renal aguda e problemas graves de visão".

Por que é falso

Hospital negou que tenha registrado casos de intoxicação por metanol. "O Hospital Vila Nova Star informa que não possui pacientes em atendimento com quadros relacionados à intoxicação por metanol", afirmou a instituição em nota ao UOL Confere.

Brasil tem 11 casos confirmados e 48 em investigação. Em boletim divulgado ontem, o Ministério da Saúde informou a confirmação de 11 de casos de contaminação por metanol em bebidas alcoólicas adulteradas. Outros 48 estão em investigação. O país registrou uma morte e investiga outras sete suspeitas. O óbito confirmado aconteceu na cidade de São Paulo.

Três bares foram fechados na região metropolitana de São Paulo. Na terça, três bares suspeitos de comercializarem bebidas adulteradas foram fechados: dois na capital, nos bairros do Jardins e da Mooca, e um na cidade de São Bernardo do Campo. Uma distribuidora de bebidas foi interditada na Vila Mariana.

Câmara aprovou urgência para tornar adulteração de bebida crime hediondo. Aprovado ontem, o requerimento acelera a tramitação da proposta, que ainda será analisada pelo plenário. A Constituição determina que delitos desta categoria são inafiançáveis e não podem ser perdoados por anistia.

Este conteúdo também foi checado pela Lupa.

