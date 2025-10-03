Miriam Novak não é embaixadora de Israel nem discursou na ONU

Publicações nas redes sociais enganam ao compartilhar um discurso supostamente feito por uma mulher chamada Miriam Novak, que seria embaixadora de Israel, na Assembleia Geral da ONU (Organização das Nações Unidas).

Não há qualquer embaixadora chamada Miriam Novak no corpo diplomático de Israel. O texto compartilhado pelas peças desinformativas atribuído a ela não foi lido durante o evento e não há registro de que ele seja verdadeiro. O mesmo discurso foi utilizado em 2024 por publicações enganosas semelhantes e que voltaram a circular.

Quem discursou na Assembleia Geral da ONU foi o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. O representante do país na entidade é o embaixador Danny Danon. A mulher que aparece na foto compartilhada pelas peças desinformativas não é Miriam Novak, mas, sim, a alemã Annalena Baerbock, presidente da Assembleia Geral da ONU.

O que está circulando

Israel não tem embaixadora chamada Miriam Novak; mulher na foto é alemã

Publicação traz a foto de uma mulher identificada como Miriam Novak, que seria embaixadora de Israel. A postagem contém um longo texto, que seria a transcrição de um "discurso de tirar o fôlego" da diplomata na Assembleia Geral da ONU abordando o antissemitismo. "Vocês realmente acreditam que com suas decisões, seus boicotes e suas sanções nos levarão de volta às câmaras de gás? Não, senhoras e senhores!", diz um trecho do texto.

Por que é falso

Israel não tem uma embaixadora chamada Miriam Novak. Uma busca no site do Ministério das Relações Exteriores de Israel (aqui, em inglês) pelo nome da suposta embaixadora do país não traz qualquer resultado.

Representante de Israel na ONU é homem. Desde agosto de 2024, o embaixador Danny Danon (aqui, em inglês) exerce a função na entidade. Esta é a segunda vez na qual ele representa Israel na ONU (aqui, em inglês).

Netanyahu discursou em Assembleia Geral da ONU. Na sexta, o primeiro-ministro israelense foi vaiado antes de subir à tribuna e várias delegações deixaram o local. Diante de uma plateia esvaziada, Netanyahu defendeu a ofensiva militar em Gaza e disse que Israel "vai finalizar o serviço" contra o Hamas. O texto lido pelo premiê (aqui, em inglês) não tem nada parecido com o conteúdo compartilhado pelas publicações enganosas.

Foto que ilustra posts desinformativos é de alemã. A mulher identificada como Miriam Novak nas peças falsas é, na verdade, Annalena Baerbock, como se verificou com o auxílio de uma busca reversa. Ela é ex-ministra das Relações Exteriores da Alemanha e foi eleita presidente da Assembleia Geral da ONU em 2025 (aqui e aqui).

Texto compartilhado por publicações enganosas voltou a circular. Em 2024, o mesmo texto circulou pelas redes sociais, igualmente afirmando que o discurso teria sido feito durante a Assembleia Geral da ONU daquele ano. Uma checagem do Boatos.org desmentiu os posts desinformativos.

Este conteúdo também foi checado pelo Boatos.org e pela Reuters.

