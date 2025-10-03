Exigências do Hamas são diferentes das de Trump', diz Isabela Kalil

A resposta do Hamas à proposta de paz feita por Donald Trump traz exigências distintas, disse Isabela Kalil, antropóloga da FESPSP (Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo), no UOL News - 2ª edição, do Canal UOL.

Segundo a especialista, o Hamas pede que Gaza seja administrada por autoridades palestinas, incluindo o próprio grupo, o que contraria a posição de Trump de excluir o Hamas do governo de transição e exigir o desarmamento imediato.

Essa resposta do Hamas traz exigências que são diferentes daquelas colocadas por Donald Trump. São basicamente duas. A primeira, que a Faixa de Gaza seja administrada por autoridades palestinas. A segunda, que dentre essas autoridades esteja o próprio Hamas. Isabela Kalil, antropóloga da FESPSP

Isabela destaca que Trump já rejeitou a possibilidade de o Hamas participar do governo de transição, tornando improvável um acordo nos termos apresentados pelo grupo.

Donald Trump já demonstrou que não é possível o Hamas participar [do governo de transição]. Isso está completamente fora de cogitação dentro de todas as posições que o presidente dos EUA tem adotado.

Embora Trump seja uma pessoa muito imprevisível, é muito difícil que ele aceite esses termos e que o próprio Hamas faça parte dessa gestão. Talvez tenhamos um diálogo e a possibilidade de Trump responder de alguma forma. Da maneira como o Hamas colocou, porém, é muito difícil que o Trump aceite. Isabela Kalil, antropóloga da FESPSP

