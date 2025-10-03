EXCLUSIVO: J&F, dos irmãos Batista, avalia compra de térmica da EDF para crescer em energia

Por Luciana Magalhaes e Leticia Fucuchima

SÃO PAULO (Reuters) - A J&F Investimentos, holding da família Batista, está em negociações para adquirir uma usina termelétrica da companhia francesa EDF no Rio de Janeiro, segundo duas fontes familiarizadas com o assunto.

A venda, que pode chegar a até R$2 bilhões, também atraiu o interesse de outros potenciais compradores, de acordo com uma das fontes. Uma delas destacou que o processo de venda do ativo, coordenado pelo Bank of America, ainda está em estágio inicial e que a J&F ainda não apresentou uma proposta vinculante.

A J&F e o Bank of America não quiseram comentar. A EDF não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

A J&F, que também é controladora da processadora de carnes JBS, vem expandindo sua atuação no setor de energia por meio de sua subsidiária Âmbar Energia.

Separadamente, a holding apresentou nesta semana uma proposta para adquirir a Roraima Energia, distribuidora de energia no estado de Roraima, atualmente controlada pelo grupo Oliveira Energia.

