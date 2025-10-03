Ex-prefeito de Igarapava é preso por fraude em licitação

O ex-prefeito de Igarapava, no interior paulista, Carlos Augusto Freitas, foi preso nesta quinta-feira, 2, após ser condenado pela segunda vez por fraudes em contratos de licitação. O mandado de prisão foi cumprido na residência do político. Com o trânsito em julgado da decisão, não cabe mais recurso por parte da defesa.

A primeira prisão de Freitas ocorreu em julho de 2017, durante a Operação Pandega, realizada pelo Ministério Público com apoio da Polícia Militar. Na ocasião, ele e o irmão, também ex-prefeito Sérgio Augusto, foram alvos de investigação por organização criminosa, corrupção ativa e passiva, entre 2013 e 2016. A polícia descobriu que o grupo fraudou contratos no valor aproximado de R$ 26 milhões.

Dois anos depois, em 2019, Carlos e o irmão foram condenados a 14 e 21 anos de prisão, respectivamente. Apesar da sentença, ele cumpria a pena em liberdade até o momento.

Com a nova condenação da Justiça, ele foi preso e será apresentado em audiência de custódia nesta sexta-feira, 3, quando o juiz decidirá sobre a manutenção da detenção. O ex-prefeito foi encaminhado para a Cadeia de Franca (SP).

Segundo informações do Metrópoles, a Polícia Civil informou que o ex-prefeito foi preso sem resistência durante o cumprimento da ordem. Até o momento a defesa do ex-gestor não se manifestou sobre a sentença.