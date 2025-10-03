Topo

EUA critica na ONU as políticas 'irresponsáveis' do presidente colombiano

03/10/2025 13h47

Os Estados Unidos criticaram, nesta sexta-feira (3), as políticas "irresponsáveis" do presidente colombiano Gustavo Petro e questionaram a pertinência de estender a missão política da ONU no país sul-americano. 

Washington revogou o visto de Petro na semana passada, após ele ter instado o Exército americano a "desobedecer" em um discurso durante uma manifestação pró-palestina à margem da Assembleia Geral da ONU, em Nova York. 

"As políticas do presidente Petro para a paz e a segurança, na Colômbia e em todo o mundo, são francamente irresponsáveis" e levaram seu país a uma "maior instabilidade e violência", disse o embaixador dos EUA, Mike Waltz, durante uma reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre a situação no país sul-americano.

