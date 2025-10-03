Topo

EUA adia publicação de dados sobre emprego devido à paralisação orçamentária

03/10/2025

Os Estados Unidos suspenderam, nesta sexta-feira (3), a publicação de um importante relatório sobre emprego, devido à paralisação orçamentária que afeta o governo federal desde quarta-feira. 

O portal do serviço de estatísticas do Departamento do Trabalho, onde seria publicado, não foi atualizado às 08h30 locais (9h30 em Brasília). Uma mensagem explica que isso se deve à "suspensão dos serviços do governo federal". 

O Executivo federal também adiou outras publicações econômicas nesta semana, incluindo um relatório sobre o número de americanos que solicitam seguro-desemprego, privando governadores e empresários de indicadores utilizados na tomada de decisões. 

A interrupção dos dados ocorre em um momento em que a paralisação orçamentária deixou centenas de milhares de servidores federais em casa e sem salário. 

O mercado de trabalho americano vem sendo mais monitorado nos últimos meses, já que as contratações enfraqueceram, levando o Federal Reserve, que atua como banco central, a realizar seu primeiro corte nas taxas de juros do ano.

