'Cartaz em açougue é irracionalidade e tiro no próprio pé', diz Josias

A politização do atendimento em um açougue de Goiânia, com placas discriminatórias e imagem de Jair Bolsonaro em embalagens, revela resquícios de um ciclo de ódio, avalia Josias de Souza no UOL News, do Canal UOL. O colunista do UOL destaca que transformar o comércio em palco de disputa política não faz sentido e prejudica a convivência democrática.

O Brasil precisa superar essa fase. Isso daí é um resquício desse ciclo de ódio que foi cultivado durante os quatro anos da presidência de Jair Bolsonaro. Ocorre que, como comentamos aqui, a maré virou, ou está virando, o que mostra que, numa democracia, o que hoje é considerado deletério, indesejável, amanhã pode não ser. E um estabelecimento comercial que compra um lado da briga política contra as teses de um lado está atirando contra o próprio pé.

Josias de Souza

Não faz o menor nexo que um estabelecimento comercial, um açougue, imponha a clientela não bolsonarista esse constrangimento, colocar placa dizendo petista não é bem-vindo, colocar foto do Bolsonaro na embalagem dos seus produtos. Uma irracionalidade que mostra a que ponto chega a difusão do ódio quando ele não é contido.

Josias de Souza

Para Josias, é hora de virar a página e buscar virtude diante do clima de polarização.

Nós estamos numa fase em que o que se pretende ou o que se imagina é que a democracia brasileira será capaz de virar essa página E não virá-la para trás, mas virá-la para frente.

Josias de Souza

A primeira coisa a se colocar pelo aspecto ético-moral é que essa proposta é pornográfica. Não tem outro termo para se definir isso. Se quer criar algo para pessoa certa e determinada, algo injusto, algo imoral. Eu diria até que beira a amoralidade.

Wálter Maierovitch

[O açougue] Pode sim manifestar a sua posição política, mas com respeito. A liberdade de expressão não é liberdade para difusão de ódio, não é liberdade para ofender a honra das pessoas. Por isso, a decisão da justiça, uma justiça que deve ser sempre provocada e não atuar de ofício, essa decisão da justiça é corretíssima.

Walter Maierovitch

