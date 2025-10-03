Esposa que matou fisiculturista com 21 facadas usava IA como 'confidente'

Andrea Carvalho Aita, presa sob suspeita de matar a facadas o fisiculturista Valter Vargas Aita, 41, com quem era casada, usava um programa de inteligência artificial como se fosse seu confidente, segundo informações do inquérito policial.

Suspeita usava IA para desabafar. A informação consta no relatório da Delegacia de Polícia Civil de Chapecó (SC), que a indiciou ontem pela morte de Valter.

Polícia recuperou conversas mantidas por Andrea com a IA. Nas interações, ela fazia afirmações genéricas em que relatava ter quadro depressivo, descrevia sentimentos de frustração e confidenciava as suspeitas de que era traída pelo marido.

Inquérito afirma que as interações de Andrea com a IA demonstravam descontrole. As conversas com o programa virtual são indícios de "estado emocional alterado, com sinais de descontrole e frustração diante da suposta infidelidade", diz o documento.

Andrea vigiava o marido por buracos na parede

Polícia afirma que Andrea matou Valter por ciúmes e fazia ameaças havia semanas. Os investigadores encontraram diversas mensagens de texto enviadas pela suspeita à vítima, em que "ficam evidentes as ameaças".

Suspeita chegava a enviar emojis de facas ao marido. Para a investigação, esse é outro indício de que ela pretendia matar Valter. O fisiculturista foi assassinado com 21 facadas.

Andrea mantinha vigilância constante do marido. Ela fazia fotos dele dormindo e chegou a espioná-lo por meio de buracos feitos na parede do quarto do apartamento onde moravam, em Chapecó.

Valter dormia quando foi atacado

O fisiculturista foi achado morto na escada do prédio onde morava Imagem: Reprodução

Valter começou a ser atacado quando ainda estava dormindo. Ele foi atingido em regiões críticas como a jugular, a cabeça, a nuca e o rosto, além de outras partes do corpo como os braços, as pernas, o tórax e o abdômen.

Fisiculturista tentou se defender, segundo laudo policial. Foram identificados cortes nas palmas das mãos de Valter, sinal de que ele tentou segurar a lâmina, mas não conseguiu.

Valter ainda conseguiu sair do apartamento em uma tentativa de pedir ajuda. No entanto, não recebeu socorro dos vizinhos e morreu na escadaria do prédio.

Andrea chegou a ser hospitalizada com tinha ferimentos leves, como um corte na mão. A suspeita disse em depoimento que foi atacada por Valter e revidou para se defender. A polícia, porém, afirma que a versão é falsa.

A mulher está presa preventivamente. Ela deverá responder por homicídio doloso, com as qualificadoras de motivo fútil e meios que dificultaram a defesa da vítima. O UOL tenta localizar a defesa dela. O espaço segue aberto para manifestação.

Andrea estava foragida após condenação por tentativa de latrocínio

Andrea e Valter estavam casados oficialmente desde 2021. Os dois são naturais de Santa Maria (RS) e moravam em Chapecó.

Casal levava uma vida discreta e Andrea era considerada foragida da Justiça gaúcha. Não foi informado, porém, se Valter sabia do passado criminoso da esposa.

Andrea havia sido condenada a 15 anos de prisão pela Justiça do RS. Ela foi considerada culpada por participação em uma tentativa de latrocínio ocorrido em 2019, em Santa Maria.

Em 2021 ela foi condenada em primeira instância a 18 anos e oito meses de detenção. A suspeita recorreu da decisão em liberdade, e a Justiça reduziu a pena para 15 anos e dois meses de prisão. O Superior Tribunal de Justiça confirmou a condenação em outubro de 2023, mas ela não foi mais localizada. Até ser presa por matar o marido.

Valter era formado em educação física e trabalhava como personal trainer em uma academia de Chapecó. Ele também atuava como fisiculturista e já foi vice-campeão da modalidade pela World Fitness Federation, além de ter conquistado seis títulos estaduais.