Não há relação entre casos de intoxicação por metanol e fim do Sicobe

Publicações nas redes sociais enganam ao associar os casos de intoxicação por metanol à desativação do Sicobe (Sistema de Controle de Produção de Bebidas), órgão de fiscalização da Receita Federal.

A Receita esclareceu que não há correlação entre os fatos. O Sicobe, desativado em 2016, verificava a quantidade de bebidas produzidas por uma determinada fábrica, e não a qualidade das mercadorias. Além disso, o sistema era focado na produção de cervejas, refrigerantes e águas, e não nas bebidas destiladas, que foram alvos das adulterações.

O que está circulando

Posts enganam ao ligar casos de intoxicação por metanol com fim de sistema de controle fiscal de bebidas Imagem: Arte/UOL sobre Reprodução/Instagram

Publicação com a mensagem "STF acata pedido da Receita Federal, desliga rastreamento de bebidas e mortes por metanol explodem no Brasil" relaciona a desativação do Sicobe ao aumento de casos de intoxicação pela substância.

Por que é enganoso

Não há relação entre fim do Sicobe e casos de intoxicação por metanol. Em nota, a Receita Federal afirmou que "é falsa a correlação entre a criminosa adição de metanol em bebidas destiladas disponibilizadas a consumidores com o desligamento do sistema de monitoramento denominado Sicobe". O órgão esclarece que "o controle de destilados, como vodka, gin, whisky, é usualmente feito pela utilização de selos, impressos pela Casa da Moeda e aplicados nas tampas das garrafas, e que não têm relação, nem se confundem com o Sicobe" (aqui e aqui).

Sistema verificava quantidade, e não qualidade das bebidas. Ainda segundo a Receita, o Sicobe "acompanhava a quantidade exata de cervejas, refrigerantes e águas produzidas, além do tipo de produto, da embalagem e da marca. É importante lembrar que o Sicobe não avaliava a qualidade das bebidas, apenas media o volume produzido".

Sicobe fazia controle fiscal de bebidas. O sistema, que começou a valer em 2009, rastreava individualmente cada mercadoria e permitia o controle em tempo real de todo o processo produtivo. As informações eram transmitidas diretamente para a Receita. O órgão desativou o Sicobe oito anos depois, alegando "custos elevados" e "obsolescência técnica". Um novo modelo de tributação foi implementado para o setor. Na época, grandes fabricantes contestaram a decisão de encerrar o sistema e alegaram que a decisão estimularia a sonegação fiscal (aqui).

STF derrubou decisão do TCU para reativação do Sicobe. Em agosto de 2024, o TCU (Tribunal de Contas da União) determinou que a Receita, em conjunto com a Casa da Moeda, retomasse o Sicobe. A Receita recorreu da decisão (aqui). Em abril, o ministro do Supremo Cristiano Zanin suspendeu os efeitos da decisão do TCU. A decisão tem caráter liminar e vale até que o STF faça uma análise mais detalhada sobre o caso. Ainda não há uma data definida para isso (aqui).

Brasil tem 11 casos confirmados e 48 em investigação. Em boletim divulgado ontem, o Ministério da Saúde informou a confirmação de 11 de casos de contaminação por metanol em bebidas alcoólicas adulteradas. Outros 48 estão em investigação. País confirmou uma morte e investiga outras sete suspeitas. O óbito confirmado aconteceu na cidade de São Paulo.

Câmara aprovou urgência de projeto que torna crime hediondo adulterar bebida. O requerimento, aprovado ontem, acelera a tramitação da proposta, que ainda será analisada pelo plenário. A Constituição determina que crimes desta categoria são inafiançáveis e não podem ser perdoados por anistia.

