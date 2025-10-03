Topo

Notícias

Ninguém acerta Dupla Sena e prêmio chega a R$ 15,3 milhões; veja números

Getty Images
Imagem: Getty Images
do UOL

Colaboração para o UOL

03/10/2025 20h16Atualizada em 03/10/2025 20h56

Ninguém acertou as dezenas sorteadas hoje no concurso 2868 da Dupla Sena.

O que aconteceu:

No primeiro sorteio, as dezenas foram 08-09-17-27-35-43.

Relacionadas

Mega-Sena acumula e prêmio sobe para R$ 12 milhões; confira dezenas

+ Milionária: Prêmio acumula e vai a R$ 170 milhões; veja números e trevos

Timemania: Prêmio acumula e vai a R$ 30,5 milhões; veja números e time

29 apostas acertaram cinco números e levam R$ 6.458,78.

1.943 apostas acertaram quatro números e recebem R$ 110,17.

37.096 jogos vencedores fizeram três acertos e ganham R$ 2,88.

Segundo sorteio:

As dezenas sorteadas foram 02-13-18-33-34-38.

21 apostas acertaram cinco números e cada uma levou R$ 8.027,34.

1.718 jogos vencedores com quatro dezenas ganham R$ 124,59.

34.000 apostas fizeram três acertos, com prêmio de R$ 3,14.

O próximo concurso será realizado na segunda, com prêmio estimado de R$ 15,3 milhões.

Quanto custa apostar na Dupla Sena?

Depende de quantos números você pretende colocar no jogo. A aposta mínima custa R$ 3, e você tem direito de escolher seis dezenas de 1 a 50. Se quiser colocar um número a mais para aumentar as chances de acerto, o preço do jogo sobe para R$ 21. No cenário mais caro, com 15 números no volante, a aposta chega a custar R$ 15.015.

E quais são as minhas chances de ganhar na Dupla Sena?

Isso também varia de acordo com a quantidade de dezenas na sua aposta. Com a menor (R$ 3), de seis números, a chance de acertar todas as bolinhas de algum dos dois sorteios é de uma em 15.890.700. Jogando uma dezena a mais (R$ 21), a probabilidade aumenta. Passa a ser de uma em 2.270.100. Quem estiver disposto a pagar mais de R$ 15 mil na aposta com 15 dezenas terá uma chance em 3.174 de cravar algum dos dois sorteios e levar algum dos maiores prêmios.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Ex-prefeito de Igarapava é preso por fraude em licitação

Suspeita de sobrevoo de drones faz aeroporto fechar pela 2ª vez na Alemanha

Aeroporto de Munique volta a fechar por presença de drones

Jornalistas negras da EBC estão entre +admiradas da imprensa

Netanyahu ordenou ataques de drones a barcos de ajuda a Gaza no mês passado, segundo a CBS News

Chefe da ONU pede que todos aproveitem a oportunidade para encerrar guerra em Gaza

STJ encaminha ação do Rumble contra Moraes à PGR

Quatro apostas acertam Lotofácil e ganham R$ 477 mil; confira dezenas

Ninguém acerta Dupla Sena e prêmio chega a R$ 15,3 milhões; veja números

Lotomania: Prêmio acumula e vai a R$ 1,8 milhão; veja dezenas sorteadas

Suprema Corte autoriza novamente Trump a revogar proteção contra deportações de venezuelanos