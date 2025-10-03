Drones não identificados sobrevoaram campo de treinamento militar na Bélgica

Topo

03/10/2025 12h50

Um campo de treinamento militar do leste da Bélgica, perto da fronteira alemã, foi sobrevoado por drones, indicou nesta sexta-feira (3) o ministro belga da Defesa, Theo Francken, destacando não conhecer nem seu número nem sua origem. 

"O que é certo é que houve vários drones detectados pela polícia local, do lado belga, mas também do lado alemão", declarou o ministro em uma entrevista à rede de televisão RTBF, dizendo que uma investigação foi aberta. 

Esses drones sobrevoaram na noite de quinta-feira o acampamento militar de Elsenborn, perto da fronteira com a Alemanha, disse uma porta-voz do ministro belga da Defesa, consultada pela AFP. 

"Estamos verificando, observando o que aconteceu, mas não temos mais detalhes", afirmou. 

Esse sobrevoo acontece após várias incursões de drones supostamente russos no céu europeu em países como Polônia e Romênia. 

© Agence France-Presse

