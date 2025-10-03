Topo

Drone russo mata fotojornalista francês no leste da Ucrânia, diz Exército

03/10/2025 16h52

(Reuters) - Um ataque de drone russo matou um fotojornalista francês nesta sexta-feira no leste da Ucrânia, na linha de frente da guerra de 3 anos e meio com a Rússia, disse o Exército ucraniano.

A Quarta Brigada Mecanizada Separada informou em publicação no Facebook que o fotojornalista Antoni Lallican foi morto em um ataque de drone. Um fotógrafo ucraniano que o acompanhava, Hryhory Ivanchenko, ficou ferido no incidente.

Ambos estavam usando equipamentos de proteção e coletes blindados, indicando claramente que eram jornalistas, segundo o comunicado.

O chefe do Sindicato de Jornalistas da Ucrânia, Serhiy Tomilenko, disse à mídia ucraniana que Lallican foi morto perto da cidade de Druzhkivka, um dos setores mais quentes da linha de frente de 1.250km na região de Donbas, na Ucrânia.

A Federação Europeia de Jornalistas disse que foi a primeira vez que um jornalista foi morto por um drone no conflito, enquanto 17 jornalistas morreram em outras situações na zona de combate desde que a Rússia invadiu seu vizinho em fevereiro de 2022.

A federação disse que Lallican, que morava em Paris, estava a serviço da agência de fotos Hans Lucas, da França, e teve seu trabalho publicado em vários meios de comunicação europeus. A imprensa francesa disse que ele também trabalhou no Oriente Médio.

"Ao atacar jornalistas, o Exército russo está deliberadamente caçando aqueles que tentam documentar crimes de guerra", disse Tomilenko em um comunicado.

"Para os jornalistas, cada viagem à zona da linha de frente é um risco mortal. Antoni Lallican correu esse risco várias vezes, indo à Ucrânia, viajando para Donbas, documentando o que muitos preferem não ver."

O presidente francês Emmanuel Macron, em um post no X, expressou condolências à sua família e aos jornalistas que se colocam em perigo durante a missão.

(Reportagem de Ron Popeski)

