Drone mata fotojornalista francês na Ucrânia

03/10/2025 15h07

Um drone matou, nesta sexta-feira (3), um fotojornalista francês na região do Donbass, no leste da Ucrânia, anunciaram dois sindicatos de veículos de comunicação.

Tanto o fotojornalista francês Antoni Lallican quanto o jornalista ucraniano Heorgiy Ivanchenko, que ficou ferido no mesmo ataque, usavam coletes à prova de balas com a inscrição "Imprensa", segundo as federações europeia e internacional de jornalistas.

Tanto a federação europeia de jornalistas quanto a internacional condenaram "este crime de guerra" e pediram às autoridades que "abram uma investigação para identificar os responsáveis", segundo um comunicado.

"É a primeira vez que um jornalista é morto por um drone na Ucrânia", destacaram.

O Sindicato Nacional de Jornalistas da França também informou a morte de Lallican, que trabalhava para vários veículos de comunicação franceses e estrangeiros.

O presidente francês, Emmanuel Macron, afirmou que ele foi "vítima de um ataque de drones russos".

A brigada com a qual os repórteres estavam também assegurou que se tratava de um drone russo. Lallican "morreu após um ataque seletivo de um drone FPV inimigo", afirmou o grupo no Facebook.

O número de jornalistas assassinados na Ucrânia desde o início da guerra em fevereiro de 2022 varia de acordo com as fontes.

Segundo a Unesco, 22 jornalistas morreram enquanto exerciam seu trabalho. O Sindicato Nacional de Jornalistas da França aponta o número de mortos em 17.

