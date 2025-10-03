Drone mata fotojornalista francês na Ucrânia (sindicatos de imprensa)
Um drone matou um fotojornalista francês na região do Donbass, no leste da Ucrânia, nesta sexta-feira (3), anunciaram dois sindicatos de veículos da imprensa.
O fotojornalista francês Antoni Lallican e o jornalista ucraniano Heorgiy Ivanchenko, ferido no mesmo ataque, usavam coletes à prova de balas com a inscrição "Imprensa", de acordo com as Federações Europeia e Internacional de Jornalistas. O Sindicato Nacional Francês de Jornalistas também noticiou a morte de Lallican.
