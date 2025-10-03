Dow Jones e S&P 500 marcam recordes de fechamento; Nasdaq recua com setor de tecnologia em queda

NOVA YORK (Reuters) - Os índices Dow Jones e S&P 500 registraram recordes de fechamento nesta sexta-feira, apesar da paralisação do governo dos Estados Unidos, que entra em seu terceiro dia, conforme expectativas de corte na taxa de juros melhoraram, enquanto o índice de tecnologia Nasdaq caiu.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 registrou variação positiva de 0,01%, para 6.715,82 pontos. O Nasdaq perdeu 0,28%, para 22.780,86 pontos. O Dow Jones subiu 0,52%, para 46.761,72 pontos.