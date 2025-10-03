Topo

Dólar oscila perto da estabilidade na abertura dos negócios no Brasil

03/10/2025 09h10

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar iniciou a sexta-feira perto da estabilidade no Brasil, enquanto no exterior a divisa oscila em baixa em meio à expectativa de que o Federal Reserve siga cortando juros nos próximos meses, ainda que a paralisação parcial do governo dos EUA atrapalhe a atuação dos agentes, ao congelar a divulgação de dados econômicos.

Às 9h05, o dólar à vista tinha leve alta de 0,12%, aos R$5,3465 na venda.

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha alta de 0,08%, a R$5,3835.

No mesmo horário, no exterior o índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas fortes -- caía 0,04%, a 97,783.

Na quinta-feira, o dólar à vista fechou em alta de 0,23% no Brasil, aos R$5,3400.

(Por Fabrício de Castro)

