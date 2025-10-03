Topo

Notícias

Dólar fecha praticamente estável com quadro fiscal no radar

São Paulo

03/10/2025 17h45

Após rondar a estabilidade ao longo da tarde, o dólar à vista encerrou a sessão desta sexta-feira, 3, cotado a R$ 5,3366 (-0,05%). Apesar da alta de 0,26% nos três primeiros pregões de outubro, a divisa termina a semana praticamente no zero a zero (0,03%). No ano, recua 13,65%.

No fim da manhã, o dólar chegou a superar o nível de R$ 5,35 e registrou máxima a R$ 5,3620. Operadores afirmam que, além de realização de lucros intradia e fluxos pontuais, a reação do real na segunda etapa de negócios pode ter sido motivada por movimentos especulativos diante do vaivém das expectativas para a corrida presidencial.

Segundo reportagem da Folha de S.Paulo, o ex-presidente Jair Bolsonaro teria aceitado apoiar uma eventual candidatura do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ao Planalto caso a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro componha a chapa como candidata à vice.

É corrente entre analistas a avaliação de que parte relevante do mercado opera na expectativa de uma guinada da política econômica em direção à austeridade fiscal em 2027, com a ascensão de um quadro da direita ao Planalto.

"Foi a única notícia que sugere que pode haver uma saída no futuro para a armadilha fiscal em que estamos. A sensação nos mercados é de que o governo vai ampliar os gastos para se reeleger. Por isso, o dólar não tem caído muito por aqui e se mantém acima de R$ 5,30, que é visto com um patamar de segurança pelo mercado", afirma o gerente de câmbio da Treviso Corretora, Reginaldo Galhardo.

A leitura é a de que a cautela fiscal limitou o fôlego do real nos últimos dias e em parte do pregão desta sexta, apesar da continuidade do movimento de perda de força da moeda americana no exterior, com a paralisação parcial do governo dos Estados Unidos. Termômetro do comportamento do dólar em relação a uma cesta de seis moedas fortes, o índice DXY encerra a semana com perdas de cerca de 0,50%.

Além das dúvidas sobre a efetividade das medidas de compensação de perdas de receita com o projeto de isenção de Imposto de Renda (IR) para salários até R$ 5 mil, há temores de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva adote novos programas sociais de olho na reeleição. Na quinta, circularam rumores de que o governo estava pronto para "tirar do forno" um projeto para zerar as tarifas de ônibus, fato negado por fontes da equipe econômica.

"O mercado está mais ressabiado porque existe o risco de o governo lançar mão desse receituário de projetos que tem apelo popular muito grande, mas que preocupam do lado fiscal", afirma a economista-chefe da BuysideBrazil, Andrea Damico. "Se já está difícil fechar as contas na situação atual, imagine com novos programas. Acho que a história da tarifa zero para ônibus assustou e continua reverberando, impactando o câmbio", avalia.

Em evento da Associação Brasileira de Máquinas e Equipamentos (Abimaq), em São Paulo, o economista-chefe do Bradesco, Fernando Honorato Barbosa, disse que 70% do movimento de valorização do real desde a virada do ano decorre da fraqueza externa do dólar.

"Apesar da piora do déficit externo, o real está super bem comportado. Se o real fosse seguir de perto o que está acontecendo com o dólar no mundo, era para o dólar estar em R$ 4,60. Se o real estivesse acompanhando de perto uma cesta de países emergentes que têm características semelhantes ao Brasil, era para o dólar estar em R$ 4,90", afirmou Honorato, que vê a taxa de câmbio mais próxima de R$ 5,00 do que R$ 5,50 nos próximos meses, em razão do ambiente externo.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Não dá pra descartar crime organizado, diz Sarrubbo sobre metanol

EUA anuncia quatro mortos após atacar suposta lancha do narcotráfico no Caribe

P.Diddy é condenado a pouco mais de 4 anos de prisão 

Da desconfiança ao brilho na Champions: Igor Paixão vira destaque no Olympique de Marselha

Trump falará sobre 'aceitação' do plano de paz por parte do Hamas (Casa Branca)

Plano de Trump é 'impreciso' e são necessárias negociações (alto responsável do Hamas)

Resposta do Hamas a plano de Trump não diz nada sobre desarmamento

Cármen Lúcia e Moraes votam para manter Sérgio Moro como réu por calúnia contra Gilmar Mendes

Ministro: Casos suspeitos de intoxicação por metanol sobem para 113 no país

'Diddy' Combs receberá sua sentença nesta sexta após um julgamento impactante

Autoridade do Hamas diz que grupo não se desarmará antes do fim da "ocupação" israelense, segundo Al Jazeera