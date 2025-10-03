Topo

Notícias

Após oscilar em alta, dólar termina o dia praticamente estável no Brasil

03/10/2025 17h23

Por Fabricio de Castro

(Reuters) - Após oscilar em alta durante boa parte da sessão, descolado do exterior, o dólar perdeu força no Brasil e fechou a sexta-feira próximo da estabilidade, com investidores ponderando por um lado o recuo das cotações da moeda norte-americana ante outras divisas e por outro preocupações com o equilíbrio fiscal no Brasil.

O dólar à vista encerrou a sessão em leve baixa de 0,10%, aos R$5,3345. Na semana, a divisa acumulou baixa de 0,08% e, no ano, queda de 13,67%.

Às 17h44 na B3 o dólar para novembro – atualmente o mais líquido no Brasil – cedia 0,01%, aos R$5,3785.

Na quinta-feira, especulações de que o governo Lula estaria estudando a possibilidade de um programa federal para implementar a tarifa zero no transporte coletivo deram força às taxas dos DIs (Depósitos Interfinanceiros) e ao dólar ante o real.

Nesta sexta-feira, até o início da tarde o dólar se manteve em alta no Brasil, ainda que contida, com investidores mantendo a cautela já vista na véspera em relação à política fiscal.

O movimento ocorria a despeito de, no exterior, a moeda norte-americana estar em queda ante boa parte das demais divisas, em meio à paralisação parcial do governo norte-americano, que congelou as divulgações de dados econômicos -- como o relatório de empregos payroll, previsto para a manhã desta sexta.

Às 12h10, o dólar à vista marcou a cotação máxima de R$5,3625 (+0,42%).

Durante a tarde, porém, as cotações se firmaram mais perto da estabilidade no Brasil, em um ambiente de liquidez reduzida e sem gatilhos para o mercado operar.

Às 17h43 o índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- caía 0,10%, a 97,724.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Bournemouth vira sobre Fulham e dorme na vice-liderança do Inglês

Deputado Binho Galinha, suspeito de chefiar milícia, se entrega ao MP da BA

Wall Street tem semana positiva

Sorocaba decreta situação de emergência e autoriza invasão a locais com suspeita de metanol

Petróleo sobe com recuperação técnica antes de reunião da Opep+

Trump diz que Hamas está pronto para paz e pede que Israel pare bombardeios

Tesouro dos EUA considera criar moeda com rosto de Trump

Trump diz que Israel precisa parar de bombardear Gaza imediatamente

Trump diz que acredita que Hamas está pronto para 'uma paz duradoura'

Caso Ruy Ferraz: Subsecretário pede exoneração após ser alvo da polícia

Cerveja tem metanol? Entenda quais os riscos de contaminação nas bebidas