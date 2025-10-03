Topo

Dois militares morrem em acidente de helicóptero na Venezuela

03/10/2025 14h37

Dois militares morreram quando um helicóptero da Força Armada da Venezuela caiu nesta sexta-feira (3) no norte do país, informou o governo. 

A aeronave, de fabricação americana, decolou da base de Sucre, em Maracay (região centro-norte), em um voo de treinamento, e caiu "sem comunicar uma falha de emergência" em um aterro sanitário próximo.

"Estamos tristes e de luto pela perda irreparável desses valiosos profissionais militares", afirmou o Ministério da Defesa em um comunicado. 

Vídeos e fotos que circularam nas redes sociais mostravam socorristas no local do acidente, assim como os destroços do helicóptero completamente destruído em uma área rural. 

A autoridade informou que abriu uma investigação sobre o incidente. 

Outro acidente aéreo ocorreu há três meses: sete pessoas morreram quando uma aeronave militar caiu no estado do Amazonas, no sul do país, incluindo membros da comunidade indígena yanomami. 

O acidente desta sexta-feira ocorre em meio a um contexto de rápida atividade militar e mobilização contínua em áreas estratégicas do território venezuelano.

