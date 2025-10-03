Topo

Dissidente cubano José Daniel Ferrer aceita ir para 'exílio'

03/10/2025 11h55

O dissidente cubano José Daniel Ferrer, preso por tentar participar das manifestações de 11 de julho de 2021, anunciou em uma carta que está disposto a sair de Cuba, informou sua esposa, Nelva Ortega, à AFP nesta sexta-feira (3). 

"Diante das constantes manifestações da polícia política para que nós deixássemos Cuba, terminei aceitando a saída para o exílio", indicou Ferrer, de 55 anos, em uma carta datada em 10 de setembro na prisão de Santiago de Cuba, onde está preso. 

Ferrer, fundador do movimento União Patriótica de Cuba (Unpacu), é defensor da luta pacífica por uma mudança democrática na ilha. Foi colocado em liberdade em janeiro no marco de um acordo negociado com o Vaticano sob o mandato do ex-presidente Joe Biden, mas voltou a ser preso em abril. 

