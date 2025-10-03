Topo

Dirigente do Fed diz estar 'um pouco receoso' em antecipar cortes de juros nos EUA

03/10/2025 10h52

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Chicago, Austan Goolsbee, afirmou nesta sexta-feira, 3, que está "um pouco receoso" em antecipar muitos cortes nas taxa e juros e simplesmente ter que contar com o desaparecimento da inflação. Em entrevista à CNBC, o dirigente disse estar vendo a deterioração dos dois lados do mandato: o arrefecimento de mercado de trabalho e a inflação acima da meta.

Segundo ele, o aumento na inflação dos serviços provavelmente não é decorrente das tarifas.

Sobre a não divulgação do principal indicador de emprego dos EUA, o payroll, na manhã desta sexta - devido à paralisação do governo norte-americano - Goolsbee pontuou que, quanto mais o dado atrasar, mais ele vai se distanciar da realidade. "Quanto mais tempo ficarmos sem estatísticas oficiais, mais cegos estaremos sobre o que está acontecendo na economia", acrescentou.

Ainda assim, Goolsbee comentou que os dados que saíram até o momento indicam um mercado de trabalho bastante estável e que o Fed de Chicago estima que a taxa de desemprego em setembro teria sido de 4,3%.

