Topo

Notícias

Diretor do Fed diz estar esperançoso de que shutdown termine até próxima reunião do BC dos EUA

São Paulo

03/10/2025 12h13

O diretor do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) Stephen Miran afirmou, em entrevista à Bloomberg na manhã desta sexta-feira, 3, que "está esperançoso" de que a paralisação das atividades do governo dos Estados Unidos (shutdown, em inglês) será resolvida antes da próxima reunião do BC dos EUA e que os dirigentes "terão os dados de emprego".

Prevista inicialmente para esta sexta, a divulgação do principal relatório de empregos (payroll, em inglês) dos EUA está suspensa por tempo indeterminado com o shutdown do governo dos EUA.

"Dados de alta qualidade são importantes para tomar decisões monetárias, mas isso não acontece todos os dias", disse o diretor, minimizando o impacto da ausência do payroll.

Miran afirmou que não vê sua posição no Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, em inglês) como "extrema", argumentando que apenas defende uma flexibilização mais rápida da política monetária rumo ao nível neutro. "Meu trabalho é trazer uma visão externa ao consenso do FOMC, que tem seguido a mesma linha de pensamento há muito tempo", disse.

O diretor do Fed, contudo, negou que veja o nível neutro dos juros em 0%, o estimando com base em suas projeções para a inflação no longo prazo. "É uma má interpretação das minhas falas. Também vejo o R* acima do nível em que estava antes da pandemia, mas acredito que está abaixo da faixa média prevista pelo FOMC", afirmou.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Lamine Yamal lidera lista de convocados da Espanha para as Eliminatórias

Drones não identificados sobrevoaram campo de treinamento militar na Bélgica

Primeiro-ministro francês tenta convencer oposição a evitar censura

Missão da ONU no Líbano afirma que Israel lançou granadas perto de capacetes azuis

Gisèle Pelicot enfrenta novamente um dos seus supostos estupradores na França

Em livro lançado na França, Dedê Fatumma compartilha experiência de resistência como lésbica negra

Dino diz esperar que Congresso não mude tamanho de penas dos condenados por tentar golpe

Israel inicia deportações após interceptar último barco da flotilha para Gaza

Alunos levam capivara morta em ônibus circular e dissecam animal na USP

Primeiro-ministro do Canadá se reunirá com Trump nos EUA na terça

Dinamarca relata repetidas provocações navais russas em seu estreito