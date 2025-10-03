Diretor do Fed diz estar esperançoso de que shutdown termine até próxima reunião do BC dos EUA

O diretor do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) Stephen Miran afirmou, em entrevista à Bloomberg na manhã desta sexta-feira, 3, que "está esperançoso" de que a paralisação das atividades do governo dos Estados Unidos (shutdown, em inglês) será resolvida antes da próxima reunião do BC dos EUA e que os dirigentes "terão os dados de emprego".

Prevista inicialmente para esta sexta, a divulgação do principal relatório de empregos (payroll, em inglês) dos EUA está suspensa por tempo indeterminado com o shutdown do governo dos EUA.

"Dados de alta qualidade são importantes para tomar decisões monetárias, mas isso não acontece todos os dias", disse o diretor, minimizando o impacto da ausência do payroll.

Miran afirmou que não vê sua posição no Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, em inglês) como "extrema", argumentando que apenas defende uma flexibilização mais rápida da política monetária rumo ao nível neutro. "Meu trabalho é trazer uma visão externa ao consenso do FOMC, que tem seguido a mesma linha de pensamento há muito tempo", disse.

O diretor do Fed, contudo, negou que veja o nível neutro dos juros em 0%, o estimando com base em suas projeções para a inflação no longo prazo. "É uma má interpretação das minhas falas. Também vejo o R* acima do nível em que estava antes da pandemia, mas acredito que está abaixo da faixa média prevista pelo FOMC", afirmou.