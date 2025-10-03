Dinamarca relata repetidas provocações navais russas em seu estreito

COPENHAGUE (Reuters) - Navios de guerra russos navegaram repetidamente em rotas de colisão, apontaram armas para embarcações navais dinamarquesas e interromperam os sistemas de navegação nos estreitos da Dinamarca que conectam o Mar Báltico ao Mar do Norte, disse o serviço de inteligência de defesa dinamarquês nesta sexta-feira.

Tais incidentes geram o risco de uma escalada não intencional, disse o órgão.

A região do Báltico permanece em alerta máximo após incidentes envolvendo cabos submarinos, interrupções de gasodutos, violações do espaço aéreo e avistamentos de drones desde a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022, o que aumentou as tensões entre Moscou e o Ocidente.

A Dinamarca, que apoia firmemente a Ucrânia em sua guerra contra a Rússia, reforçou seu orçamento militar e se comprometeu a adquirir armas de precisão de longo alcance capazes de atingir alvos dentro da Rússia.

"Vimos vários incidentes nos estreitos dinamarqueses, onde helicópteros da Força Aérea e embarcações navais dinamarquesas foram alvos de radares de rastreamento e fisicamente apontados com armas de navios de guerra russos", disse o diretor do Serviço de Inteligência de Defesa dinamarquês, Thomas Ahrenkiel, em uma coletiva de imprensa.

Ele disse que os navios de guerra russos navegaram em rota de colisão com navios dinamarqueses durante sua passagem pelo estreito.

Ahrenkiel disse que um navio de guerra russo está ancorado em águas dinamarquesas há mais de uma semana, o que sugere uma possível interferência de Moscou se a Dinamarca tentar restringir os movimentos da "frota sombra" russa de navios-tanque usados para contornar as sanções ocidentais sobre suas exportações de petróleo impostas por causa da guerra com a Ucrânia.

Em maio, as tensões aumentaram no Mar Báltico quando a Rússia enviou um jato de combate durante a interceptação pela Estônia de um navio petroleiro com destino à Rússia, suspeito de fazer parte da frota sombra.

Os estreitos dinamarqueses, uma rota de navegação internacional movimentada, registram o movimento frequente de embarcações militares russas que são normalmente escoltadas pela Marinha da Dinamarca.

A inteligência de defesa também registrou navios de guerra russos navegando pelos estreitos dinamarqueses com sonar e equipamento de interferência, de acordo com Ahrenkiel. Ele disse que é "altamente provável" que, em pelo menos uma ocasião, eles tenham interferido nos sinais e causado grande interferência de GPS na Dinamarca.

O serviço de inteligência da Dinamarca avalia que a Rússia está conduzindo uma guerra híbrida contra a Dinamarca e o Ocidente em geral.

"A Rússia está usando meios militares, inclusive de forma agressiva, para nos pressionar sem cruzar a linha do conflito armado em um sentido tradicional", disse Ahrenkiel.

Moscou tem negado repetidamente a responsabilidade pelos ataques híbridos na Europa. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, ironizou na quinta-feira dizendo que não iria mais pilotar drones sobre a Dinamarca e descreveu como "absurda" a ideia de que seu país teria como alvo um membro da aliança militar ocidental Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

(Reportagem de Jacob Gronholt Pedersen, Anna Ringstrom, Soren Jeppesen e Louise Rasmussen)