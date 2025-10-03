Polonesa é achada morta e pesando 22 kg em Bali após dieta extrema

Uma dançarina polonesa foi achada morta em quarto de hotel em Bali, na Indonésia, após adotar uma "dieta frutariana" extrema.

O que aconteceu

Karolina Krzyzak, 27, comia apenas frutas cruas desde os 19 anos, após se tornar obcecada com a imagem corporal. A mulher buscava uma alimentação "saudável", segundo o jornal Daily Mail. Ela foi encontrada morta em dezembro de 2024, vítima de desnutrição, mas o caso só ganhou repercussão internacional recentemente.

Antes de morrer, Karolina pesava apenas 22 kg e mal conseguia se manter em pé ou se virar na cama. Suas unhas haviam ficado amarelas e seus dentes começaram a apodrecer.

A polonesa se hospedou no resort Sumberkima Hill, em Bali. A reserva foi feita de última hora, pelo WhatsApp, com pedido por uma vila com piscina, em 8 de dezembro de 2024.

Equipe do hotel foi orientada a servir apenas frutas a Karolina, com as refeições entregues diretamente na porta de seu quarto. Segundo o gerente Bernard Hudepohl, os pedidos não causaram surpresa, já que solicitações por alimentação vegana são comuns em Bali, destino cada vez mais associado a sucos verdes e práticas de yoga.

Bernard e sua equipe ficaram preocupados com a aparência frágil de Karolina, quando ela passou pela recepção. Segundo o Daily Mail, a polonesa estava tão debilitada que o recepcionista precisou ajudá-la a ir até o quarto, pois ela não conseguia sustentar seu próprio peso.

Os funcionários ofereceram chamar um médico, mas ela recusou. No dia seguinte, ao ligar para o quarto, receberam a mesma resposta negativa. Nos dias posteriores, Karolina quase não saiu do quarto, mas continuou recebendo as frutas que pediu.

A polonesa ia à varanda às vezes, mas logo ficou sem energia para isso. Sua fraqueza ficou tão grave que ela precisou pedir ajuda para os funcionários virarem seu corpo na cama.

Karolina foi encontrada rígida e imóvel no chão do quarto três dias após sua chegada ao hotel. A equipe entrou no local após um pedido de uma moradora local, dona de um café vegano, que conheceu a mulher em uma viagem. Sem conseguir contato e sabendo que ela estava no resort, a moradora pediu que a equipe checasse seu estado.

Karolina nasceu em Varsóvia, na Polônia, onde morava com os pais. Ainda na adolescência, começou a enfrentar problemas com a própria imagem corporal. Aos 15 anos, chegou a postar no Facebook, em 2013: "Por que você chora? Porque sou gorda."

Aos 18, se mudou para o Reino Unido para estudar na Universidade de Leeds, onde se interessou por yoga e descobriu o veganismo. A que era dançarina de balé e de dança moderna, disse em uma publicação no Instagram, que o veganismo havia "aberto seus olhos" para muitas coisas e se mostrou "grata" por isso.

Segundo o Daily Mail, seus seguidores acabaram incentivando a obsessão. Quanto mais magra a jovem ficava, mais elogios recebia. Durante transmissões ao vivo, diziam coisas como "lindo pescoço e clavículas".

Saiba como pedir ajuda

A anorexia é um transtorno alimentar grave, ligado a doenças psiquiátricas, que distorce a relação da pessoa com a comida e com o próprio corpo. Pode comprometer tanto a ingestão quanto a absorção dos alimentos. Os principais sinais de alerta incluem: obsessão pelo controle do peso, distorção da imagem corporal, alterações no ciclo menstrual, problemas gastrointestinais, anemia e isolamento social.

Em São Paulo, o Ambulim, do Instituto de Psiquiatria da USP, é um dos centros de referência no tratamento desses transtornos. Procurar ajuda especializada o quanto antes pode salvar vidas.