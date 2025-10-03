Topo

Crises de soluços são mais intensas quando Bolsonaro se exalta, diz médico

O ex-presidente Jair Bolsonaro vai ao culto na Catedral da Benção, em Taguatinga Imagem: Gabriela Biló/Folhapress
03/10/2025 11h30

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tem tido crises de soluços que se intensificam quando ele se exalta. A informação foi publicada pelo jornal O Globo e confirmada ao UOL pelo médico Cláudio Birolini, que acompanha o ex-presidente.

O que aconteceu

Falar muito é outro fator para que crises se agravem. Nos momentos em que o problema fica mais forte, Bolsonaro costuma vomitar, o que ajuda a interromper os soluços, de acordo com Birolini.

"Estamos insistindo em tratamento medicamentoso para controle e profilaxia dessas crises", disse o médico. Segundo Birolini, não há uma causa definida para o problema.

Médico foi à casa de Bolsonaro na segunda-feira (29). Na ocasião, o ex-presidente "teve uma crise mais intensa de soluços", segundo Birolini.

Profissional acompanha o ex-presidente desde cirurgia abdominal, em abril. Ele anunciou a retirada de um câncer de pele de Bolsonaro, em setembro.

Complicações ainda são consequências da facada. Durante a campanha de 2018, Bolsonaro foi esfaqueado na barriga durante uma caminhada em Juiz de Fora (MG). Desde então, ele sofre com uma série de problemas no sistema digestivo.

