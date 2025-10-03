Crescimento do setor de serviços da zona do euro acelera em setembro, mostra PMI

LONDRES (Reuters) - O crescimento do setor de serviços da zona do euro acelerou ligeiramente em setembro, atingindo o maior nível em oito meses, embora a expansão tenha permanecido modesta, com as contratações estagnadas em meio a uma melhora limitada na demanda, mostrou uma pesquisa.

O Índice de Gerentes de Compras (PMI) do HCOB de serviços da zona do euro subiu de 50,5 em agosto para 51,3 em setembro, informou a S&P Global. Isso sugere um quarto mês consecutivo de expansão, já que leituras acima de 50,0 indicam crescimento na atividade.

"As coisas estão correndo de forma um pouco mais suave no setor de serviços. Depois de quase estagnar em agosto, a atividade de negócios se recuperou mais fortemente em setembro", disse Cyrus de la Rubia, economista-chefe do Hamburg Commercial Bank.

A recuperação foi generalizada na maior parte do bloco, com crescimento moderado na Alemanha, Itália e Espanha. Entretanto, a França continuou a enfrentar dificuldades, já que a incerteza política pesou sobre seus provedores de serviços.

Embora a demanda por serviços tenha aumentado na região pela taxa mais forte desde agosto do ano passado, a melhora foi marginal. A demanda externa permaneceu fraca, com os novos pedidos de exportação caindo pelo 28º mês consecutivo.

Apesar do crescimento limitado no volume de novos negócios, os provedores de serviços ficaram mais otimistas em relação à atividade futura, com a confiança nos negócios atingindo um recorde de 11 meses em setembro.

O PMI Composto da Zona do Euro do HCOB, que inclui tanto o setor de serviços quanto o industrial, subiu de 51,0 em agosto para 51,2, marcando seu nível mais alto desde maio de 2024.

Notavelmente, as empresas reduziram ligeiramente suas forças de trabalho em setembro, quebrando uma sequência de contratações que durava desde março. Isso ocorreu porque as empresas continuaram a trabalhar com pedidos em atraso, que diminuíram no ritmo mais rápido em três meses.

As pressões sobre os preços reduziram um pouco durante o mês, com os custos de insumos e os preços de venda aumentando por taxas mais lentas em comparação com agosto.

Com base nos dados do PMI, o Hamburg Commercial Bank estima que a economia da zona do euro cresceu 0,4% no último trimestre em comparação com os três meses anteriores. Uma pesquisa da Reuters no mês passado estimou o crescimento em 0,1%.

(Reportagem de Jonathan Cable)