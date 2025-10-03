Topo

Notícias

Conselho da Rodobens anuncia pagamento de R$15 mi em JCP

03/10/2025 06h50

(Reuters) - A Rodobens anunciou na noite de quinta-feira que o seu conselho de administração aprovou a distribuição de juros sobre o capital próprio no valor bruto de R$15 milhões relativos ao primeiro semestre, de acordo com comunicado ao mercado.

A cifra representa valor bruto de R$0,047 por cada UNIT e R$0,015 por cada ação, informou.

O pagamento será realizado até 31 de dezembro, tendo como base de cálculo as posições acionárias nesta sexta-feira.

(Por Michael Susin em Barcelona)

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

COP30: se hotéis fossem estatais, imprensa diria que governo estava tendo prejuízo, diz Lula

Milei sofre nova derrota no Senado enquanto busca ajuda financeira dos EUA

Anvisa chama agências internacionais em busca de antídoto contra metanol

Aeroporto de Munique retoma voos após suspensão temporária por drones

Israel intercepta último barco da flotilha com ajuda a Gaza, dizem organizadores

[Arquivo DW] Como foi a reunificação da Alemanha

Alemanha abre investigação após sobrevoos de drones em Munique

35 anos após Reunificação alemã, desigualdade persiste no Leste

Israel anuncia as primeiras deportações de ativistas da flotilha para Gaza

Economistas e setor produtivo veem avanços com PL da isenção de IR

Drones provocam cancelamento de voos no aeroporto de Munique