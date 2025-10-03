Como a dieta cetogênica ajuda a queimar gordura e os cuidados necessários

Reduzir carboidratos de forma radical é uma das estratégias mais conhecidas para emagrecer. E talvez a versão mais famosa desse método seja a dieta cetogênica.

O nome vem da cetose, processo metabólico que acontece quando o corpo fica sem glicose suficiente —principal combustível vindo dos carboidratos— e passa a usar a gordura como fonte de energia.

Esse mecanismo não só queima o estoque do próprio corpo como também gera moléculas chamadas corpos cetônicos, que interferem em hormônios ligados ao apetite, como a grelina. Mas atenção: há riscos na dieta e ela não deve ser adotada sem aval de um profissional.

Na prática, o consumo de carboidratos cai para menos de 50 g por dia —bem distante dos 200 g ou mais que costumamos ingerir normalmente.

Como seguir a dieta

A primeira regra é procurar acompanhamento profissional. A quantidade de calorias permitidas depende de fatores como idade, sexo, peso, altura e nível de atividade física. A partir daí, o cardápio é desenhado de acordo com os gostos de cada pessoa. A base são carnes, ovos, queijos, iogurte, vegetais liberados e gorduras de todos os tipos.

Não há número fixo de refeições por dia: o importante é manter o organismo em escassez de carboidratos para induzir a cetose. A adaptação leva de 2 a 3 semanas, podendo se estender até 6 meses —embora a duração média seja de 40 dias.

Na fase inicial, não é raro sentir mau humor, fadiga e fraqueza devido à falta de glicose para o cérebro. Com o tempo, o corpo aprende a usar a gordura como fonte de energia.

Tipos de cetogênica

Versão clássica: os carboidratos representam só de 4% a 10% das calorias, enquanto a gordura ocupa de 60% a 90% do total. A quantidade de calorias varia individualmente, mas costuma ficar entre 1000 e 1400 ao dia.

os carboidratos representam só de 4% a 10% das calorias, enquanto a gordura ocupa de 60% a 90% do total. A quantidade de calorias varia individualmente, mas costuma ficar entre 1000 e 1400 ao dia. VLCKD (very low calories ketogenic diet): vai ainda mais longe, com menos de 800 calorias por dia e refeições prontas em pó combinadas a algumas verduras e legumes.

É importante não confundir a cetogênica com a low carb. Enquanto a primeira restringe os carboidratos a no máximo 50 g diários, a segunda permite até 150 g.

O que pode e o que não pode

Liberados: todas as verduras, a maioria dos legumes, carnes, peixes, frango, ovos, queijos, castanhas, azeite, manteiga, banha de porco, abacate, coco e até açaí. As bebidas restritas à água, café e chá sem açúcar.

todas as verduras, a maioria dos legumes, carnes, peixes, frango, ovos, queijos, castanhas, azeite, manteiga, banha de porco, abacate, coco e até açaí. As bebidas restritas à água, café e chá sem açúcar. Banidos: pães, massas, doces, farinhas, bebidas alcoólicas, amidos, sucos, milho, leguminosas como feijão, soja e lentilha, além de vegetais ricos em amido como batata, mandioca e inhame.

É segura?

Sim, mas com ressalvas. A dieta não deve ser seguida por tempo prolongado, pois é muito restritiva. Pessoas com diabetes ou hipertensão precisam de ajustes nos medicamentos, sob risco de crises de hipoglicemia ou picos de pressão. Já quem tem problemas no fígado ou rins deve evitar o plano, porque o excesso de gorduras e proteínas pode sobrecarregar esses órgãos.

Outro ponto é a carência nutricional: cortar carboidratos significa excluir cereais, leguminosas e várias frutas, fontes importantes de vitaminas e minerais. Muitos protocolos recomendam o uso de suplementos durante o programa.

Além disso, ao colocar até 90% das calorias vindas da gordura, há o risco de aumento no colesterol e triglicérides, especialmente em quem já tem níveis altos.

Devido a todos esses fatores, apesar de segura na maioria dos casos, a dieta cetogênica não pode ser feita sem acompanhamento médico.

Exercício físico

Atividade física é essencial para potencializar os resultados, mas exige adaptações. Com menos glicose disponível, o corpo pode não sustentar treinos intensos, gerando fraqueza e cãibras. A recomendação é pegar leve e concentrar os poucos carboidratos antes da atividade.

Funciona mesmo?

O emagrecimento ocorre tanto pela redução calórica natural quanto pela queima acelerada de gordura corporal durante a cetose. É esse efeito rápido que fez a dieta ganhar fama.

Mas a perda de peso pode ser temporária. A restrição radical muitas vezes leva a episódios de compulsão alimentar, o que resulta no temido efeito rebote —quando os quilos eliminados voltam rapidamente.

Por isso, apesar de ser eficaz, a dieta cetogênica não é uma solução definitiva e nem deve ser feita sem supervisão médica.

*Com informações de reportagem publicada em Ranking das Dietas do VivaBem de 2020