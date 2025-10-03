Clínica de estética nos Jardins fecha e causa revolta: 'Paguei sem receber'

Clientes de uma clínica de estética no Jardim Paulista, bairro nobre de São Paulo, relatam prejuízos após o fechamento repentino da unidade. Ao UOL, a clínica disse que não houve prática ilegal.

O que aconteceu

Mulheres relataram ao UOL que a clínica Spa Club, na Rua Pamplona, continuou comercializando pacotes e contratos até pouco antes do fechamento, em julho. Mais de 60 clientes que frequentavam a unidade dos Jardins dizem que tiveram prejuízos financeiros. Quando perceberam que não eram as únicas afetadas, criaram um grupo no WhatsApp para reunir os relatos.

A administradora Janaína Mendonça, 45, afirma que era paciente desde abril de 2024 —ela fazia procedimentos para tratar o lipedema, doença caracterizada pelo acúmulo de gordura em partes do corpo. Em dezembro de 2024, foi incentivada pelas administradoras da clínica a antecipar um novo contrato, com a vantagem de receber quatro meses grátis de utilização após o período do pacote —pelo contrato, ela teria sessões até 2026.

Ela diz que, mesmo após o fechamento da clínica, as parcelas continuaram sendo debitadas de sua conta e os atendimentos não ocorreram. "Renovei acreditando que estava garantindo meu tratamento a longo prazo. Mas, de repente, a clínica fechou e eu segui pagando sem receber nada em troca. É uma sensação de impotência enorme." Janaína calcula que pagou R$ 2.400 sem ter acesso aos procedimentos.

Janaína diz que percebeu movimentações estranhas no primeiro semestre. "Eles começaram a insistir em promoções agressivas e pediam pagamentos adiantados. A gente acreditou, porque estávamos acostumadas com o atendimento, mas era mentira."

Eu tenho lipedema e preciso de sessões regulares. Mas agora fiquei com medo de fechar pacotes em qualquer lugar. A gente cria um trauma. Quando você fecha as portas sem dar nenhuma satisfação real, sem reembolsar clientes e nem apresentar um plano, não tem como chamar isso de simples dificuldade financeira. Eu me sinto enganada.

Janaína Mendonça

Promessa era de retorno das atividades, mas de repente clientes ficaram sem respostas Imagem: Reprodução/WhatsApp

A bancária Nathalia Razera, 41, diz que foi convencida a fechar pacotes adiantados após a promessa de que o espaço passaria apenas por uma reforma temporária. Ela conheceu o Spa Club pelas redes sociais e começou a frequentar a clínica no início de 2024, também para tratar complicações do lipedema.

Eu acreditava nelas [as proprietárias da clínica]. Elas diziam que era só uma semana de ajustes internos. Continuei pagando, confiante de que logo voltaria a fazer os procedimentos. Mas nunca mais abriram.

Nathalia Razera

Nathalia registrou boletim de ocorrência contra a clínica. Para ela, o maior impacto foi a perda de confiança. "Dinheiro a gente corre atrás. Mas o abalo emocional, a frustração, a sensação de que fomos enganadas, isso fica. Eu nunca mais fecho um contrato de longo prazo em clínica nenhuma." Ela afirma que pagou R$ 1.800 por procedimentos que não realizou.

Quando a gente descobriu que o imóvel tinha sido esvaziado às pressas, foi um choque. Ficamos sem chão.

Nathalia Razera

A empresária Cristina, que pediu para não ter seu nome completo divulgado, relata ter investido R$ 200 mil em um contrato para abrir uma unidade da marca em Brasília. Somados os gastos com reforma, mobiliário e contratação de funcionários, o valor investido ultrapassou R$ 700 mil, segundo ela relatou em um processo judicial ao qual o UOL teve acesso.

Ela assinou um contrato de licenciamento de marca, mas descobriu depois que a marca Spa Club não pertencia à empresa, explica Marcus Pereira, advogado de Cristina. "O modelo oferecido era amador e não havia suporte para operação. Na prática, o que se vendia não correspondia ao que estava no papel", afirmou. "Quando a Justiça começou a intimar a empresa, as responsáveis encerraram as atividades, o que para nós demonstra má fé", disse Pereira.

Esse dinheiro é fruto de uma vida inteira de trabalho. O impacto financeiro e emocional foi devastador. Cheguei a ser internada com problemas de saúde em meio a esse processo.

Cristina, empresária

Clínica nega irregularidades

A defesa de Nattasha Viassone, sócia do Spa Club, e da irmã dela, Nicolly Viassone, atribuiu o encerramento das atividades a dificuldades financeiras. "Diversas tentativas de reversão da situação foram empreendidas. Enquanto estivemos fechados, realizamos reparos internos e buscamos investimentos para viabilizar a continuidade da clínica, porém todos esses esforços não surtiram efeito."

Também afirma que "não houve qualquer prática ilegal". Segundo a defesa, isso "se comprova pelos anos de funcionamento da clínica, pelos milhares de clientes atendidos e pelos procedimentos realizados com qualidade e transparência". A defesa afirmou que a clínica e a família das responsáveis têm sido alvo de ataques e ameaças "injustificados". E disse estudar medidas judiciais contra acusações que considera falsas.

A SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo) informou que foram registrados sete boletins de ocorrência contra o estabelecimento. Os casos estão em cartório e aguardam a representação formal das vítimas para que possam prosseguir.