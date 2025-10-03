Ciberataque ameaça abastecimento de cerveja no Japão
Uma grande produtora japonesa de bebidas informou ter sido vítima de um ataque cibernético que interrompeu suas operações pelo quinto dia consecutivo nesta sexta-feira, e a mídia do Japão está noticiando que os estoques da popular cerveja da empresa e de outras bebidas estão se esgotando em algumas lojas.
A Asahi Group Holdings informou que seus sistemas de computador foram atingidos por um ataque cibernético na segunda-feira, 29, criando falhas que afetaram pedidos, remessas e uma central de atendimento ao cliente no Japão. Os sistemas no exterior não foram afetados.
Uma porta-voz da empresa disse à Associated Press nesta sexta-feira que o problema ainda não havia sido resolvido, embora algumas remessas de emergência tenham sido feitas na quarta-feira, com os funcionários inserindo as informações manualmente nos sistemas de computador.
A causa e o motivo dos ataques ainda estavam sob investigação, disse a porta-voz. Ela pediu anonimato, o que é comum nas empresas japonesas.
A mídia japonesa informou que algumas lojas de conveniência não estavam recebendo suas entregas, que os estoques estavam baixos e que os produtos estavam até mesmo esgotados em alguns lugares.
Uma loja de conveniência 7-Eleven em Tóquio, visitada por um repórter da AP na noite de sexta-feira, ainda tinha um estoque abundante de cerveja Asahi, embora a vendedora tenha dito que esperava que os estoques começassem a ficar baixos em breve.
Não está claro quando o sistema estará de volta em funcionamento, informou a Asahi. A empresa cancelou eventos e está adiando o lançamento de produtos.
Alguns relatos da mídia japonesa afirmaram que os ataques podem ser ransomware, mas a Asahi se recusou a comentar.
A Asahi, com sede em Tóquio, fundada em 1949, fabrica cerveja e outras bebidas, incluindo cidra e sucos, bem como alimentos para bebês, doces e outros produtos alimentícios./ AP
*Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado pela equipe editorial do Estadão. Saiba mais em nossa Política de IA.