Christiano Galló é nomeado presidente do conselho da Lojas Quero-Quero

(Reuters) - A Lojas Quero-Quero informou na noite de quinta-feira que Christiano Galló foi nomeado presidente do conselho de administração, sucedendo Flávio Ferreira, segundo comunicado ao mercado.

De acordo com o documento, a troca na liderança segue a prática interna de rotação na presidência do colegiado após cinco anos de exercício da função.

Galló exercia como membro independente do conselho desde 2020. Ferreira permanecerá no colegiado até o término do seu mandato, acrescentou a empresa.

(Por Michael Susin em Barcelona)