China abre investigação de barreiras comerciais sobre o México, em resposta a restrições

O Ministério do Comércio da China iniciou uma investigação de barreiras comerciais e de investimento sobre o México, após o país propor aumentar tarifas de importação e tomar outras "medidas restritivas" contra Pequim, informou um porta-voz nesta sexta-feira, 3.

O caso será investigado de acordo com as leis de comércio internacional e de investigação sobre barreiras comerciais, segundo o porta-voz. "A China tomará todas as medidas necessárias, incluindo nas áreas de comércio e investimento, para proteger os interesses e direitos legítimos de suas empresas", afirmou.

O Ministério do Comércio da China reiterou que se opõe a ações protecionistas e que irá monitorar o progresso das investigações lançadas pelo México contra produtos chineses, afirmando que o país deveria evitar impor restrições à Pequim "sob coerção de outros".

"Pedimos que o México siga as regras da Organização Mundial do Comércio (OMC)", disse o porta-voz. "A China acredita que todos os países deveriam se opor juntos ao unilateralismo e evitar a disseminação do protecionismo, contra o cenário de imposição de tarifas abusivas pelos EUA."