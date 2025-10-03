Topo

Notícias

China abre investigação de barreiras comerciais sobre o México, em resposta a restrições

São Paulo

03/10/2025 11h54

O Ministério do Comércio da China iniciou uma investigação de barreiras comerciais e de investimento sobre o México, após o país propor aumentar tarifas de importação e tomar outras "medidas restritivas" contra Pequim, informou um porta-voz nesta sexta-feira, 3.

O caso será investigado de acordo com as leis de comércio internacional e de investigação sobre barreiras comerciais, segundo o porta-voz. "A China tomará todas as medidas necessárias, incluindo nas áreas de comércio e investimento, para proteger os interesses e direitos legítimos de suas empresas", afirmou.

O Ministério do Comércio da China reiterou que se opõe a ações protecionistas e que irá monitorar o progresso das investigações lançadas pelo México contra produtos chineses, afirmando que o país deveria evitar impor restrições à Pequim "sob coerção de outros".

"Pedimos que o México siga as regras da Organização Mundial do Comércio (OMC)", disse o porta-voz. "A China acredita que todos os países deveriam se opor juntos ao unilateralismo e evitar a disseminação do protecionismo, contra o cenário de imposição de tarifas abusivas pelos EUA."

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Lamine Yamal lidera lista de convocados da Espanha para as Eliminatórias

Drones não identificados sobrevoaram campo de treinamento militar na Bélgica

Primeiro-ministro francês tenta convencer oposição a evitar censura

Missão da ONU no Líbano afirma que Israel lançou granadas perto de capacetes azuis

Gisèle Pelicot enfrenta novamente um dos seus supostos estupradores na França

Em livro lançado na França, Dedê Fatumma compartilha experiência de resistência como lésbica negra

Dino diz esperar que Congresso não mude tamanho de penas dos condenados por tentar golpe

Israel inicia deportações após interceptar último barco da flotilha para Gaza

Alunos levam capivara morta em ônibus circular e dissecam animal na USP

Primeiro-ministro do Canadá se reunirá com Trump nos EUA na terça

Dinamarca relata repetidas provocações navais russas em seu estreito