EUA anuncia quatro mortos após novo ataque contra suposta lancha do narcotráfico no Caribe

03/10/2025 13h43

O chefe do Pentágono, Pete Hegseth, anunciou um novo ataque no Caribe, na costa da Venezuela, contra um suposto barco de drogas nesta sexta-feira (3), resultando em quatro mortes. 

"O ataque ocorreu em águas internacionais, próximo à costa da Venezuela, enquanto a embarcação transportava quantidades substanciais de narcóticos com destino aos Estados Unidos para envenenar o nosso povo", diz o comunicado publicado na rede X, acompanhado de um vídeo.

jz/mar/aa

© Agence France-Presse

