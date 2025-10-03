Topo

Chefe da ONU pede que todos aproveitem a oportunidade para encerrar guerra em Gaza

03/10/2025 20h36

(Reuters) - O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, está otimista com a resposta do Hamas ao plano do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para encerrar a guerra entre os militantes palestinos e Israel na Faixa de Gaza, disse nesta sexta-feira o porta-voz da ONU, Stéphane Dujarric.

"Ele pede a todas as partes que aproveitem a oportunidade para encerrar o trágico conflito em Gaza", disse Dujarric em um comunicado.

(Reportagem de Michelle Nichols)

