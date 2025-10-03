Kataguiri: Centrão fez bolsonaristas de tontos em negociação da blindagem

O centrão articulou a aprovação da chamada PEC da Blindagem "fazendo os bolsonaristas de tontos", afirmou o deputado federal Kim Kataguiri (União-SP), no Poder e Mercado, do Canal UOL.

Segundo Kataguiri, a intenção principal do centrão era blindar parlamentares de investigações por corrupção, enquanto a narrativa pública sugeria que o objetivo seria conter supostos abusos do STF (Supremo Tribunal Federal).

Nessa negociação toda de PEC da Blindagem, a verdade é que os bolsonaristas foram feitos de tontos pelo centrão.

O centrão utilizou os bolsonaristas como ponta de lança para aprovar a PEC da Blindagem, que não tinha nenhum interesse de freio em relação a abuso do Supremo, mas na realidade de proteger parlamentares que têm várias investigações de escândalos de corrupção correndo nesse momento.

Inclusive vários deputados bolsonaristas falam nos bastidores que eram contra o texto, que o texto é ruim, mas que eles estavam sendo chantageados para votar a anistia.

Deputado federal Kim Kataguiri (União-SP)

Para o deputado, não há chance do ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado pelo STF no julgamento da trama golpista, ser anistiado.

Primeiro eu não vejo nenhuma chance do Bolsonaro ser anistiado. E isso o Paulinho da Força [relator do PL da dosimetria] já tem deixado muito claro.

O deputado Paulinho da Força é um deputado notoriamente próximo de vários ministros do Supremo Tribunal Federal que não tem interesse que Bolsonaro seja anistiado.

Deputado federal Kim Kataguiri (União-SP)

Kataguiri critica a estratégia de negociação adotada por aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, afirmando que entregaram seu apoio à PEC da Blindagem sem garantias concretas sobre a votação da anistia, perdendo instrumentos de pressão.

Mas mesmo nessa intenção de votar anistia, eles poderiam ter feito uma coisa que é muito básica para quem conhece a lógica da Câmara dos Deputados e um processo de votação de PEC. Eles poderiam ter negociado para votar o primeiro turno da PEC da blindagem.

E aí só votariam o segundo turno depois do centrão votar a anistia, do presidente Hugo Motta pautar a anistia, e aí depois de aprovada a anistia eles votariam o segundo turno. Mas eles entregaram tudo à vista.

E aí depois não tiveram nenhum instrumento de negociação para cobrar a votação da anistia. E no final das contas o Hugo Motta formaliza esse passa-moleque nomeando Paulinho da Força, que é um deputado que claramente não anistiaria o Bolsonaro.

Deputado federal Kim Kataguiri (União-SP)

O foco da reforma tributária deve ser corrigir distorções do Imposto de Renda antes de avançar para a taxação de grandes fortunas, afirmou Marcos Pinto, secretário do Ministério da Fazenda, no Poder e Mercado, do Canal UOL.

O imposto sobre grandes fortunas, eu acho que é uma discussão muito mais de longo prazo.

A gente devia investir mais na agenda de reformar o Imposto de Renda e torná-lo realmente progressivo, se a gente conseguisse fazer com que os ricos pagassem a mesma coisa que os pobres no Imposto de Renda, a gente já reduziria bastante essa desigualdade.

Quando a gente chegar no padrão dos países desenvolvidos, aí acho que vale a pena a gente discutir imposto sobre ganhos de fortunas. Até lá, eu acho que a gente tem muito trabalho a fazer.

Marcos Pinto, secretário do Ministério da Fazenda

Assista à entrevista:



O Poder e Mercado é exibido terças e quintas, às 20h, com apresentação de Raquel Landim. O programa de política e economia chega para conectar os grandes temas do Congresso Nacional a seus impactos no mercado financeiro e no dia a dia das pessoas.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: