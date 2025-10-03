Topo

Centenas de milhares de pessoas protestam em toda a Itália em apoio a Gaza

03/10/2025 05h56

Centenas de milhares de pessoas se manifestaram na Itália nesta sexta-feira (3) em uma greve nacional em apoio à flotilha humanitária para Gaza e para denunciar a passividade do governo de Giorgia Meloni diante do bloqueio do território palestino. 

"Fomos às ruas hoje para expressar a nossa discordância", disse à AFP Giordano Fioramonti, um estudante de 19 anos que se manifestou em Roma com seus colegas e professores. 

"É um dever cívico mostrar o quanto estamos indignados e insatisfeitos com o que está acontecendo no mundo, com o nosso governo, mostrar nosso apoio à flotilha, especialmente à Palestina, ao povo de Gaza que está sendo morto, torturado e massacrado", acrescentou. 

Vários sindicatos convocaram a greve depois que a Marinha israelense interceptou os barcos da flotilha Global Sumud que tentavam entregar ajuda a Gaza.

Dezenas de italianos participaram da flotilha, incluindo quatro deputados e eurodeputados que foram libertados nesta sexta-feira. 

Os manifestantes também pediram uma postura mais contundente da primeira-ministra, que evitou fazer críticas públicas à forma como Israel está lidando com o conflito em Gaza.

