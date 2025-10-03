Topo

Notícias

Catar comemora 'acordo' do Hamas com plano de Trump para Gaza

03/10/2025 19h02

O Catar deu voas-vindas neste sábado (3, data local) à declaração do Hamas que aprova o plano do presidente americano Donald Trump para Gaza e afirmou que está trabalhando junto com outros mediadores para retomar as conversas sobre a implementação de um cessar-fogo.

"O Estado do Catar celebra o anúncio do Hamas de seu acordo com o plano do presidente Trump", declarou o porta-voz do Ministério de Relações Exteriores do Catar, Majed al Ansari, que também expressou seu apoio às declarações de Trump que pedem um cessar-fogo imediato.

Doha e o mediador Egito haviam começado a trabalhar, em coordenação com os Estados Unidos, para "continuar conversando sobre o plano e assegurar um caminho para o fim da guerra".

bur-aya/jhb/liu/lpt/ad/db/dga/lm/rpr

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Lotofácil tem prêmio estimado de R$ 1,8 milhão; veja números sorteados

Dupla Sena: Prêmio estimado é de R$ 14,5 milhões; veja números sorteados

Com prêmio acumulado de R$ 1,1 milhão, veja números sorteados da Lotomania

Suprema Corte autoriza novamente Trump a revogar proteção contra deportações de venezuelanos

Quina sorteia prêmio acumulado de R$ 14,9 milhões; confira dezenas

Trump afirma que 'todos serão tratados de forma justa' sob plano para Gaza

Polícia divulga laudo de amostras de bebidas ingeridas pelo cantor Hungria

Lula sanciona lei que pode beneficiar filho de Lira nas eleições de 2026

Morte de escalador em queda de montanha nos EUA é transmitida pelas redes sociais

Toyota anuncia retomada de produção no Brasil a partir de novembro

Hamas está pronto para negociar imediatamente o fim da guerra em Gaza, diz porta-voz à AFP