Casa Branca volta a afirmar que democratas são culpados pela paralisação do governo dos EUA

São Paulo

03/10/2025 15h01

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, voltou a afirmar nesta sexta-feira, 3, que a culpa da paralisação do governo dos EUA é dos democratas. "É preciso apenas cinco democratas para fazer a coisa certa", disse à respeito da nova votação para aprovar o orçamento federal na tarde desta sexta. Em coletiva de imprensa, Leavitt acrescentou que o diretor de Orçamento de Donald Trump, Russell Vought, está discutindo as consequências de uma paralisação contínua e possíveis demissões em massa.

