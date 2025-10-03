Topo

Notícias

Cármen e Moraes votam contra recurso de Moro em ação sobre calúnia a Gilmar

Sergio Moro, senador e ex-juiz da Lava Jato - Marlene Bergamo - 7.jun.24/Folhapress
Sergio Moro, senador e ex-juiz da Lava Jato Imagem: Marlene Bergamo - 7.jun.24/Folhapress
Mateus Coutinho
do UOL

Do UOL, em Brasília

03/10/2025 16h01Atualizada em 03/10/2025 16h01

Os ministros Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes foram contra um recurso da defesa do ex-juiz e senador Sergio Moro (União Brasil-PR) que questionava a decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) que o transformou em réu em uma ação penal por calúnia contra o ministro Gilmar Mendes, também do STF.

O que aconteceu

O recurso está sob análise no plenário virtual da Primeira Turma. A relatora do caso é a ministra Cármen Lúcia, que votou para rejeitar os embargos apresentados pela defesa de Moro.

Ainda faltam votar outros três ministros da Turma. Os ministros Flávio Dino, Luiz Fux e Cristiano Zanin têm até o final da próxima quinta-feira (10) para apresentarem seus votos. Se o recurso de Moro for rejeitado pela Turma, a ação penal contra ele continua no Supremo. Ele pode ser condenado ao final do processo.

Moro pode sofrer também a perda do mandato. O Código Penal prevê a perda de mandato em caso de pena privativa de liberdade por tempo superior a quatro anos.

A denúncia foi recebida em junho de 2004 por unanimidade na Turma. O senador foi denunciado pela PGR (Procuradoria-Geral da República), após um vídeo viralizar nas redes em que ele aparece em uma festa junina falando em "comprar um habeas corpus" de Gilmar. A defesa do senador alega que ele não teve intenção de ofender o ministro e que os fatos apontados no vídeo teriam sido editados, mas não configurariam crime.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Vídeo de Ratinho falando sobre impeachment de Moraes foi manipulado por IA

Números de brasileiros deportados dos EUA chega a 2,2 mil e bate recorde

Palmeiras anuncia venda de Amanda Gutierres para os EUA por valor recorde

Além de São Paulo: veja os estados com casos suspeitos de metanol em bebida

Senado dos EUA volta a rejeitar plano republicano para solucionar paralisação orçamentária

Uma das vítimas de ataque a sinagoga em Manchester foi atingida por disparo da polícia

Outros 4 servidores de Praia Grande são alvos de mandados no caso Ruy Fontes

Filho de ex-diretor de INSS movimentou R$ 12 milhões com escritório recém-aberto

Cármen e Moraes votam contra recurso de Moro em ação sobre calúnia a Gilmar

Maior ataque da Rússia à produção de gás da Ucrânia danifica criticamente instalações da Naftogaz

Zambelli escreve carta na cadeia: 'Tem sido muito duro, mas alcancei a paz'