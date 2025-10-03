Cármen e Moraes votam contra recurso de Moro em ação sobre calúnia a Gilmar

Os ministros Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes foram contra um recurso da defesa do ex-juiz e senador Sergio Moro (União Brasil-PR) que questionava a decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) que o transformou em réu em uma ação penal por calúnia contra o ministro Gilmar Mendes, também do STF.

O que aconteceu

O recurso está sob análise no plenário virtual da Primeira Turma. A relatora do caso é a ministra Cármen Lúcia, que votou para rejeitar os embargos apresentados pela defesa de Moro.

Ainda faltam votar outros três ministros da Turma. Os ministros Flávio Dino, Luiz Fux e Cristiano Zanin têm até o final da próxima quinta-feira (10) para apresentarem seus votos. Se o recurso de Moro for rejeitado pela Turma, a ação penal contra ele continua no Supremo. Ele pode ser condenado ao final do processo.

Moro pode sofrer também a perda do mandato. O Código Penal prevê a perda de mandato em caso de pena privativa de liberdade por tempo superior a quatro anos.

A denúncia foi recebida em junho de 2004 por unanimidade na Turma. O senador foi denunciado pela PGR (Procuradoria-Geral da República), após um vídeo viralizar nas redes em que ele aparece em uma festa junina falando em "comprar um habeas corpus" de Gilmar. A defesa do senador alega que ele não teve intenção de ofender o ministro e que os fatos apontados no vídeo teriam sido editados, mas não configurariam crime.