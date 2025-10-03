Topo

Notícias

Carlos Bolsonaro registra boletim de ocorrência contra o MTST: risco à minha integridade

São Paulo, 03

03/10/2025 18h07

O vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) usou as redes sociais nesta sexta-feira, 3, para expor o boletim de ocorrência que registrou contra o Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST). Segundo o parlamentar, membros do movimento colocaram em risco sua integridade física.

Em publicação feita na plataforma X (antigo Twitter), o segundo filho do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL) escreveu.

"Acabo de registrar boletim de ocorrência sobre os fatos ocorridos em frente à minha residência, envolvendo integrantes do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto) e seus alinhados, que expõem possibilidades de derivações criminosas e risco à minha integridade física. Agradeço à Polícia Civil pela atenção e prontidão no atendimento".

A postagem também foi compartilhada no Instagram, onde apoiadores comentaram pedindo a mudança do vereador para o Sul do país. "Vem para Santa Catarina", escreveu uma internauta.

O apelo feito por apoiadores dialoga com os dados da pesquisa do instituto Real Time Big Data, divulgada em setembro deste ano. O levantamento apontou que Carlos Bolsonaro lidera as intenções de voto para o Senado por Santa Catarina, com 45%. Em segundo lugar aparece a deputada federal Caroline de Toni (PL-SC), com 33%.

A pesquisa encomendada pela Record mostra Esperidião Amin (PP) com 21%, seguido por Décio Lima (PT), com 19%, e Adriano Silva (Novo), com 17%. Carlos Chiodini (MDB) e Paulo Alceu (sem partido) têm 7% cada. Votos brancos e nulos somam 7%, e 4% não souberam ou não opinaram.

O levantamento ouviu 1.200 pessoas por telefone, nos dias 2 e 3 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, com 95% de confiança.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Peritos conseguem emenda na PEC para tentar incluir Polícia Científica na Constituição

Savinho renova com Manchester City até 2031

Trump falará sobre 'aceitação' do plano de paz pelo Hamas

Sean "Diddy" Combs é sentenciado a mais de 4 anos de prisão por prostituição

Carlos Bolsonaro registra boletim de ocorrência contra o MTST: risco à minha integridade

5 esconderijos da aranha-marrom dentro de casa que exigem atenção

Ataque a sinagoga: Pai de suspeito condena ?ato hediondo? do filho

Hospital atualiza quadro de saúde do Rapper Hungria e suspeita de intoxicação por metanol

Não dá pra descartar crime organizado, diz Sarrubbo sobre metanol

EUA anuncia quatro mortos após atacar suposta lancha do narcotráfico no Caribe

P.Diddy é condenado a pouco mais de 4 anos de prisão 