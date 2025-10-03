Topo

Notícias

Campo de Búzios deve ter pico de cerca de 1,8 mi barris/dia de petróleo em 2033, diz diretora

03/10/2025 16h57

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Petrobras calcula que o campo de Búzios, o maior do Brasil, deverá atingir um pico de produção de 1,8 milhão de barris por dia em 2033, afirmou nesta sexta-feira a diretora-executiva de Engenharia, Tecnologia e Inovação da empresa, Renata Baruzzi.

A petroleira iniciou nesta sexta-feira a concorrência para a contratação do navio plataforma do tipo FPSO P-91, que será a 12ª unidade a ser instalada no campo de Búzios, no pré-sal da Bacia de Santos.

A executiva afirmou, em entrevista a jornalistas, que ainda não há uma data marcada para o início da operação do navio, mas que poderá ser em 2031.

(Por Marta Nogueira)

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Hamas diz estar disposto a libertar reféns sob proposta de Trump

Embaixada diz que brasileiros de flotilha intecerptada por Israel estão bem

PGR pede arquivamento de inquérito contra Bolsonaro e Braga Netto

PGR pede a André Mendonça que arquive inquérito contra Bolsonaro

EUA deporta jornalista salvadorenho que cobriu manifestações anti-Trump

Hamas diz estar pronto para negociações imediatas sobre os "detalhes" para a libertação dos reféns

Câmara de BH não aprova projeto de lei da Tarifa Zero no transporte público municipal -

R.Tcheca realiza eleições legislativas com bilionário 'trumpista' como favorito

Marchió: arranjo pecuária-floresta pode ser adaptado a áreas de qualquer tamanho

Hamas concorda em libertar reféns israelenses segundo plano de Trump para Gaza

Hamas diz estar disposto a libertar reféns de Gaza sob proposta de cessar-fogo de Trump