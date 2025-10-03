Campo de Búzios deve ter pico de cerca de 1,8 mi barris/dia de petróleo em 2033, diz diretora

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Petrobras calcula que o campo de Búzios, o maior do Brasil, deverá atingir um pico de produção de 1,8 milhão de barris por dia em 2033, afirmou nesta sexta-feira a diretora-executiva de Engenharia, Tecnologia e Inovação da empresa, Renata Baruzzi.

A petroleira iniciou nesta sexta-feira a concorrência para a contratação do navio plataforma do tipo FPSO P-91, que será a 12ª unidade a ser instalada no campo de Búzios, no pré-sal da Bacia de Santos.

A executiva afirmou, em entrevista a jornalistas, que ainda não há uma data marcada para o início da operação do navio, mas que poderá ser em 2031.

(Por Marta Nogueira)