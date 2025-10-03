Topo

Caminhão-tanque explode e pega fogo na Serra das Araras, no Rio; vídeo

Caminhão-tanque pegou fogo na altura do km 228 da via Dutra, em Piraí - Reprodução/Facebook
Caminhão-tanque pegou fogo na altura do km 228 da via Dutra, em Piraí Imagem: Reprodução/Facebook
Colaboração para o UOL, em São Paulo

03/10/2025 09h10Atualizada em 03/10/2025 09h10

Um caminhão-tanque carregado com etanol capotou e pegou fogo na madrugada de hoje na Serra das Araras, no quilômetro 228 da Via Dutra, em Piraí, no Rio.

O que aconteceu

Motorista está internado em estado grave. Ele foi socorrido para o Hospital Geral de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, de acordo com a Secretaria de Saúde do estado.

Combustível derramado provocou focos de incêndio na vegetação às margens da via. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo foi controlado. Equipes trabalham no resfriamento e monitoramento do local.

Pista expressa sentido Rio está fechada. Conforme a concessionária que administra a Via Dutra, o trânsito foi desviado para a pista sentido São Paulo, que opera em mão dupla.

Notícias

