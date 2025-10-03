Topo

Notícias

Brooke Rollins: China não está abastecida e precisa da soja dos EUA

03/10/2025 15h55

São Paulo, 3 - A secretária de Agricultura dos Estados Unidos, Brooke Rollins, afirmou, na quinta-feira, 2, que a China "não está com os armazéns cheios" e precisa voltar a comprar soja americana. Em entrevista à Fox Business, ela disse que o presidente Donald Trump pretende cobrar o tema do presidente chinês Xi Jinping no fim de outubro, em reunião prevista à margem da cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec), em Seul. "É hora de a China parar de jogar jogos. Eles precisam do nosso produto", declarou.A fala de Rollins ocorre em meio à ausência prolongada da China nas compras de soja dos Estados Unidos. Ontem, mais cedo, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, disse à CNBCque o governo anunciará na próxima terça-feira, 7, "apoio substancial" aos produtores afetados. Segundo Bessent, na sua avaliação, a maior parte do eleitorado rural apoiou Trump, e os recursos para o programa podem vir de receitas tarifárias.Trump voltou ao tema em publicação na rede Truth Social, afirmando que os agricultores estão sendo prejudicados porque a China deixou de comprar soja "por razões de negociação". "Vou me reunir com o presidente Xi da China em quatro semanas, e a soja será um tópico importante de discussão", escreveu.Rollins disse que esteve na quarta-feira no Salão Oval com Trump para discutir a situação dos produtores de soja, além de sorgo, algodão, milho e trigo. Segundo ela, a China não cumpriu integralmente o acordo comercial firmado em 2019. "Infelizmente, os chineses não mantiveram a parte deles do acordo. Isso aconteceu sob o presidente Biden, que se recusou a cobrar qualquer responsabilidade e, como resultado, abandonou nossa comunidade agrícola", afirmou.A secretária acrescentou que os Estados Unidos já fecharam mais de uma dúzia de acordos para abrir novos mercados agrícolas, citando Indonésia, Japão, Taiwan, Reino Unido, União Europeia e Austrália. "A solução de longo prazo é não depender exclusivamente de alguns países", disse Rollins.No mercado, a AgResource avaliou que os sinais políticos deram fôlego, ontem, aos preços futuros na Bolsa de Chicago (CBOT), mas não alteram o quadro de curto prazo sem compras efetivas da China. Para o analista-chefe Ben Buckner, outubro já está perdido como mês de vendas e a janela para exportações americanas tende a se fechar no fim de janeiro.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Três são presos por suspeita de envolvimento da morte de advogado em SP

Vídeo de Ratinho falando sobre impeachment de Moraes foi manipulado por IA

1 em cada 5 garrafas de uísque ou vodca vendida no País é falsificada, diz entidade

Números de brasileiros deportados dos EUA chega a 2,2 mil e bate recorde

Palmeiras anuncia venda de Amanda Gutierres para os EUA por valor recorde

Além de São Paulo: veja os estados com casos suspeitos de metanol em bebida

Uma das vítimas de ataque a sinagoga em Manchester foi atingida por disparo da polícia

Outros 4 servidores de Praia Grande são alvos de mandados no caso Ruy Fontes

Senado dos EUA volta a rejeitar plano republicano para solucionar paralisação orçamentária

Filho de ex-diretor de INSS movimentou R$ 12 milhões com escritório recém-aberto

Cármen e Moraes votam contra recurso de Moro em ação sobre calúnia a Gilmar