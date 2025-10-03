Topo

Brava tem produção média de 91,8 mil boe/d no 3º tri

03/10/2025 09h14

(Reuters) - A Brava Energia reportou nesta sexta-feira produção média diária de 91.833 barris de óleo equivalente (boe) em setembro, abaixo dos 92.693 barris de agosto, encerrando o terceiro trimestre com uma média de 91,8 mil boe/d, alta de 7% em relação os três meses anteriores.

No relatório de dados de produção preliminares e não auditados, a companhia também acrescentou que começou em agosto uma etapa de ajustes operacionais e de comissionamento de equipamentos no FPSO Atlanta, com conclusão prevista para ocorrer ao longo do mês de outubro.

"Não há necessidade de parada de produção para realização dessa etapa, que vem sendo executada conforme o planejamento e tem o objetivo de suportar o aumento de produção durante o quarto trimestre de 2025."

A Brava também disse que a produção em Papa-Terra será paralisada por até 12 dias para manutenção programada em novembro, bem como que foi informada pelo operador do Pq. das Conchas (BC-10) que a produção do ativo será paralisada por até 21 dias para manutenção programada em novembro.

(Por Paula Arend Laier)

