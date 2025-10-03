Bombardeio no leste da Ucrânia mata 13.000 porcos

Um bombardeio russo com drone matou 13.000 porcos após provocar um incêndio em uma fazenda do nordeste da Ucrânia, informaram os serviços de resgate nesta sexta-feira (3).

"Cerca de 13.000 porcos morreram após um ataque com drones russos contra uma fazenda na localidade de Novovodolazka", na região de Kharkiv, no nordeste do país, informou o serviço de emergências da Ucrânia, apontando que um funcionário ficou ferido.

Fotos divulgadas pelos socorristas mostraram corpos de porcos amontoados, parcialmente carbonizados pelas chamas.

Os animais estavam distribuídos em oito edifícios que ocupavam pouco mais de 13.000 m², e todos os currais ficaram destruídos pelo fogo, disse a mesma fonte.

Ataques russos anteriores também atingiram estábulos e zoológicos em território ucraniano, invadido pela Rússia em fevereiro de 2022.

