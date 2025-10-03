Bolsa Família de outubro: veja calendário com as datas de pagamento

Os repasses do Bolsa Família referentes ao mês de outubro já têm cronograma definido, conforme informações do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

O que aconteceu

O pagamento segue a ordem do último número do NIS (Número de Identificação Social), impresso no cartão do titular do benefício.

Os depósitos costumam ser liberados nos dez últimos dias úteis de cada mês, com exceção de dezembro, quando o calendário é adiantado para garantir que todos recebam antes do Natal, finalizando no dia 10.

Datas de pagamento do Bolsa Família em outubro

Final 1: 20/10

Final 2: 21/10

Final 3: 22/10

Final 4: 23/10

Final 5: 24/10

Final 6: 27/10

Final 7: 28/10

Final 8: 29/10

Final 9: 30/10

Final 0: 31/10

Próximos calendários

Outubro: 20 a 31

Novembro: 14 a 28

Dezembro: 10 a 23

Valores e auxílios do programa

Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 por membro da família;

Benefício Complementar (BCO): valor adicional para assegurar renda mínima de R$ 600 por domicílio;

Primeira Infância (BPI): R$ 150 para cada criança de até 6 anos;

Benefício Variável Familiar (BVF): extra de R$ 50 para gestantes e jovens de 7 a 17 anos;

Benefício Variável Nutriz (BVN): R$ 50 para cada bebê de até 7 meses, válido desde setembro.

Critérios para permanecer no Bolsa Família

Para continuar recebendo, os inscritos devem cumprir exigências ligadas à saúde e educação, como:

manter matrícula e frequência escolar de crianças e adolescentes de 4 a 17 anos;

realizar acompanhamento pré-natal durante a gestação;

monitorar peso e crescimento de crianças com menos de 7 anos;

manter o cartão de vacinas atualizado, conforme o calendário do Ministério da Saúde.

Caso essas condições não sejam atendidas — como em situações de faltas escolares ou vacinas atrasadas — o auxílio pode ser suspenso temporariamente. Por isso, é fundamental que todas as obrigações sejam seguidas para evitar bloqueios nos repasses.