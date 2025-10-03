SP tem 11 casos confirmados de intoxicação por metanol; 91 em investigação

O estado de São Paulo tem 11 casos confirmados de intoxicação por metanol após ingestão de bebida adulterada. Outros 91 casos estão em investigação, segundo balanço divulgado hoje pela Secretaria de Saúde.

O que aconteceu

Há apenas uma morte confirmada, na capital paulista. Outros oito óbitos estão em investigação - cinco na capital, dois em São Bernardo do Campo e um em Cajuru.

Municípios com casos confirmados: São Paulo (8), São Bernardo do Campo (1), Itapecerica da Serra (1) e Guarulhos (1).

As seguintes cidades têm casos em investigação: Araçatuba (1), Cajuru (1), Diadema (1), Ferraz de Vasconcelos (1), Guarulhos (1), Jundiaí (1), Limeira (1), Mauá (1), Osasco (4), Ribeirão Preto (1), Rio Claro (1), Santo André (4), Santos (1), São Bernardo do Campo (21), São José dos Campos (1), São Paulo (48), São Vicente (1) e Taboão da Serra (1).

Dez estabelecimentos foram interditados no estado. Na capital, os locais estão em Bela Vista, Itaim Bibi, Jardins, Mooca, M'Boi Mirim e Cidade Dutra. Na Grande São Paulo, também há interdições em Osasco (2), São Bernardo do Campo (1) e Barueri (1).

Oito estabelecimentos estão proibidos de comprar e vender produtos. São seis distribuidoras e dois bares, que tiveram a inscrição estadual suspensa.

Forças de segurança apreenderam 4,5 mil garrafas nesta semana no estado de São Paulo.

*em atualização