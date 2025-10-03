Topo

Notícias

SP tem 11 casos confirmados de intoxicação por metanol; 91 em investigação

drink coquetel bebida alcoólica bar bartender - iStock / Getty Images
drink coquetel bebida alcoólica bar bartender Imagem: iStock / Getty Images
do UOL

Do UOL, em São Paulo

03/10/2025 17h30Atualizada em 03/10/2025 17h45

O estado de São Paulo tem 11 casos confirmados de intoxicação por metanol após ingestão de bebida adulterada. Outros 91 casos estão em investigação, segundo balanço divulgado hoje pela Secretaria de Saúde.

O que aconteceu

Há apenas uma morte confirmada, na capital paulista. Outros oito óbitos estão em investigação - cinco na capital, dois em São Bernardo do Campo e um em Cajuru.

Municípios com casos confirmados: São Paulo (8), São Bernardo do Campo (1), Itapecerica da Serra (1) e Guarulhos (1).

As seguintes cidades têm casos em investigação: Araçatuba (1), Cajuru (1), Diadema (1), Ferraz de Vasconcelos (1), Guarulhos (1), Jundiaí (1), Limeira (1), Mauá (1), Osasco (4), Ribeirão Preto (1), Rio Claro (1), Santo André (4), Santos (1), São Bernardo do Campo (21), São José dos Campos (1), São Paulo (48), São Vicente (1) e Taboão da Serra (1).

Dez estabelecimentos foram interditados no estado. Na capital, os locais estão em Bela Vista, Itaim Bibi, Jardins, Mooca, M'Boi Mirim e Cidade Dutra. Na Grande São Paulo, também há interdições em Osasco (2), São Bernardo do Campo (1) e Barueri (1).

Oito estabelecimentos estão proibidos de comprar e vender produtos. São seis distribuidoras e dois bares, que tiveram a inscrição estadual suspensa.

Forças de segurança apreenderam 4,5 mil garrafas nesta semana no estado de São Paulo.

*em atualização

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Ministro: Casos suspeitos de intoxicação por metanol sobem para 113 no país

'Diddy' Combs receberá sua sentença nesta sexta após um julgamento impactante

Autoridade do Hamas diz que grupo não se desarmará antes do fim da "ocupação" israelense, segundo Al Jazeera

Flaco López e Aníbal Moreno são convocados para amistosos da Argentina contra Venezuela e Porto Rico

SP tem 11 casos confirmados de intoxicação por metanol; 91 em investigação

Crise do metanol: entenda uma das principais hipóteses investigadas pela polícia de SP

Hamas diz estar disposto a libertar reféns sob proposta de Trump

Embaixada diz que brasileiros de flotilha intecerptada por Israel estão bem

PGR pede arquivamento de inquérito contra Bolsonaro e Braga Netto

PGR pede a André Mendonça que arquive inquérito contra Bolsonaro

EUA deporta jornalista salvadorenho que cobriu manifestações anti-Trump